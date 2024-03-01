Программа по подготовке кадров «Время героев» стартует сегодня в 18: 00 мск

По словам Пескова, желающие присоединиться к программе должны будут подать заявку через сайт программы времягероев.рф. Действующие бойцы могут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Для этого нужно заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости написать эссе или пройти собеседование.