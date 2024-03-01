Программа по подготовке кадров «Время героев» стартует сегодня в 18: 00 мск

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Данная программа была разработана на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы государственного управления РАНХиГС с целью поддержки действующих и бывших военнослужащих, которые потенциально могут стать руководителями в государственных компаниях или органах власти, передает tass.ru.
По словам Пескова, желающие присоединиться к программе должны будут подать заявку через сайт программы времягероев.рф. Действующие бойцы могут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Для этого нужно заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости написать эссе или пройти собеседование.
В администрации Кремля надеются, что данная программа поможет найти квалифицированных управленцев для работы на высоких управленческих должностях.