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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Программа по подготовке кадров «Время героев» стартует сегодня в 18: 00 мск

Программа по подготовке кадров «Время героев» стартует сегодня в 18: 00 мск

1 марта 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф — начнет свою работу в 18:00 по московскому времени в пятницу, 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Данная программа была разработана на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы государственного управления РАНХиГС с целью поддержки действующих и бывших военнослужащих, которые потенциально могут стать руководителями в государственных компаниях или органах власти, передает tass.ru.

По словам Пескова, желающие присоединиться к программе должны будут подать заявку через сайт программы времягероев.рф. Действующие бойцы могут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Для этого нужно заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости написать эссе или пройти собеседование.

В администрации Кремля надеются, что данная программа поможет найти квалифицированных управленцев для работы на высоких управленческих должностях.

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