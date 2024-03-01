Противопаводковые учения прошли в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Проведены плановые тренировки муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также был выполнен комплекс практических мероприятий, направленных на повышение готовности сил и средств к паводкоопасному периоду.
В первый день каждый муниципалитет отрабатывал свой сценарий, на второй, сообща отрабатывали практику в Веселовском районе, где прошла межмуниципальная тренировка сил и средств экстренного реагирования Дона.
В рамках мероприятия областные спасатели развернули палаточный пункт обогрева и питания для приема и оказания первой помощи гражданам, эвакуированным с затопленных территорий.
Продемонстрировали и совместную работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в период прохождения паводка. По легенде учений, люди оказались в сложной ситуации на тонущей лодке, которая уже практически полностью ушла под воду. Свидетели происшествия сообщили об этом в Службу-112. На место ЧП оперативно выдвинулись областные спасатели на моторной лодке. Прибывший расчет извлек из воды людей и оказав им первую помощь, доставил на берег.
Провели и экстренную эвакуацию рыбаков, которые оказались на маленьком участке суши, уходящим под воду.
Отработали проведение исследований ледового покрова водного объекта в районе ГТС с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Водолазы областной службы спасения на воде проверили работоспособность затворных устройств и очистили водопропускные сооружения от предметов, препятствующих пропуску воды.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, согласно прогнозам Гидрометцентра, в этом году паводок может пройти достаточно сложно.
— По прогнозам, после нескольких лет маловодья нас ждут полноводные годы. Уже сейчас в некоторых муниципалитетах в связи с обильным выпадением осадков, поднятием грунтовых вод и подъемом уровня воды в реках наблюдаются подтопления населенных пунктов. Соответственно, муниципальные образования, службы экстренного реагирования должны в любую секунду быть готовы к наступлению нештатной ситуации. Тренировки, подобные сегодняшней — максимально эффективный способ отработать взаимодействие всех структур, повысить навыки личного состава при выполнении самых сложных задач, — пояснил заместитель губернатора.
Сергей Бодряков добавил, что учения показали готовность сил и средств РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации. Они способны оперативно и эффективно обеспечить безопасность жителей области при осложнении паводковой ситуации, а также при возникновении нагонной волны.
Добавим, что в муниципальных образованиях, территории которых подвержены подтоплениям, в любой момент на помощь жителям готовы прийти более 4 тысяч человек, более 700 единиц техники, 150 плавсредств и около 300 автобусов для эвакуации людей из опасных зон. Также донские спасатели всегда готовы развернуть до 200 пунктов временного размещения.