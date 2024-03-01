Противопаводковые учения прошли в Ростовской области

Продемонстрировали и совместную работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в период прохождения паводка. По легенде учений, люди оказались в сложной ситуации на тонущей лодке, которая уже практически полностью ушла под воду. Свидетели происшествия сообщили об этом в Службу-112. На место ЧП оперативно выдвинулись областные спасатели на моторной лодке. Прибывший расчет извлек из воды людей и оказав им первую помощь, доставил на берег.