Путин подписал указ о военных сборах в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Сборы для военных запаса проходят в России ежегодно. Их проходят в ВС РФ, войсках национальной гвардии, а также в спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.
В указе президента написано, что организацию сборов и их проведение возложили на федеральное правительство и властей регионов. Еще два пункта указа оказались скрыты, так как предназначены «для служебного пользования».
Напомним, военные сборы не могут длиться дольше двух месяцев. Окончательно продолжительность сборов определит Минобороны или федеральный орган государственной власти, в котором предусмотрена военная служба.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о весеннем призыве в Ростовской области в этом году.