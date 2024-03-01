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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры

Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры

1 марта 2024, 08:59
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры
В Ростовской области совершается намного меньше сделок по покупке и продаже квартир, чем в Краснодарском крае, следует из отчета Росреестра.

За последние несколько лет донской регион остается на седьмом месте в стране по числу подобных сделок. Зато Кубани в 2023 году удалось подняться на вторую строчку.

Всего в Краснодарском крае совершили 659 тысяч сделок, в то время как в Ростовской области их оказалось 280 тысяч. Лидером же стала Московская область с показателем 749 тысяч сделок.

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В топ-10 также оказались Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург.

Ранее риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кубань#Росреестр#Спрос на квартиры#Сделки по покупке и продаже квартир
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