Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
За последние несколько лет донской регион остается на седьмом месте в стране по числу подобных сделок. Зато Кубани в 2023 году удалось подняться на вторую строчку.
Всего в Краснодарском крае совершили 659 тысяч сделок, в то время как в Ростовской области их оказалось 280 тысяч. Лидером же стала Московская область с показателем 749 тысяч сделок.
В топ-10 также оказались Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург.
Ранее риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману.