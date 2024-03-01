Ростовский бизнесмен Саввиди занял 2030 место среди миллиардеров в мире

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Издание оценивает его состояние в 1,48 миллиарда долларов. При этом за год он увеличил его на 0,78 миллиона долларов или 0,5%. Говорится, что в 2023 году 64-летний бизнесмен находился на 1725 месте этого списка.
На первом месте рейтинга находится Бернар Арно, он президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. На втором и третьем местах сейчас Илон Маск и Джефф Безос. Они оба являются предпринимателями.
Добавим, что Саввиди — советский и российский предприниматель греческого происхождения. В 1980 году начался его стаж на Донской государственной табачной фабрике на посту транспортировщика. А через 13 лет он стал гендиректором компании «Донской табак».
Сейчас у олигарха большое количество активов, в том числе «Группа Агроком».
Ранее стало известно, что компания Саввиди может приобрести еще один порт в Греции.