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Ростовский бизнесмен Саввиди занял 2029 место среди миллиардеров в мире

Ростовский бизнесмен Саввиди занял 2030 место среди миллиардеров в мире

1 марта 2024, 11:47
Фото: donland.ru
Ростовский бизнесмен Саввиди занял 2029 место среди миллиардеров в мире
Бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди оказался на 2030 месте среди всех миллиардеров на планете, сообщает Forbes.

Издание оценивает его состояние в 1,48 миллиарда долларов. При этом за год он увеличил его на 0,78 миллиона долларов или 0,5%. Говорится, что в 2023 году 64-летний бизнесмен находился на 1725 месте этого списка.

На первом месте рейтинга находится Бернар Арно, он президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. На втором и третьем местах сейчас Илон Маск и Джефф Безос. Они оба являются предпринимателями.

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Добавим, что Саввиди — советский и российский предприниматель греческого происхождения. В 1980 году начался его стаж на Донской государственной табачной фабрике на посту транспортировщика. А через 13 лет он стал гендиректором компании «Донской табак».

Сейчас у олигарха большое количество активов, в том числе «Группа Агроком».

Ранее стало известно, что компания Саввиди может приобрести еще один порт в Греции.

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