Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией

Posted 1 марта, 15:09
Published 1 марта, 15:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что сейчас многие клиенты все больше обращают внимание на индийский рынок. Он также заявил, что объем валютных операций клиентов банка из Ростовской области с индийскими партнерами в прошлом году вырос в 20 раз в сравнении с прошлым годом.
Экономика Индии очень быстро развивается, население страны уже превышает 1,4 миллиарда человек, а импорт товаров из этой страны в РФ стремительно растет. Россия активно приобретает индийские фармацевтические препараты, продовольствие, текстиль и другие товары.