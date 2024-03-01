Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что сейчас многие клиенты все больше обращают внимание на индийский рынок. Он также заявил, что объем валютных операций клиентов банка из Ростовской области с индийскими партнерами в прошлом году вырос в 20 раз в сравнении с прошлым годом.