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Posted 1 марта, 15:09

Published 1 марта, 15:09

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией

Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией

1 марта 2024, 15:09
Фото: pxhere
Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией
Сбер сообщил о 20-кратном росте валютных расчетов у ростовских бизнесменов с Индией

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что сейчас многие клиенты все больше обращают внимание на индийский рынок. Он также заявил, что объем валютных операций клиентов банка из Ростовской области с индийскими партнерами в прошлом году вырос в 20 раз в сравнении с прошлым годом.

Экономика Индии очень быстро развивается, население страны уже превышает 1,4 миллиарда человек, а импорт товаров из этой страны в РФ стремительно растет. Россия активно приобретает индийские фармацевтические препараты, продовольствие, текстиль и другие товары.

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