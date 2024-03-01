Синоптик Назарова рассказала, каким будет март в Ростовской области

По словам метеоролога, с 1 по 5 марта осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет придерживаться нормальных значений и выше. Елена Назарова рассказала, что в марте выпадет обычное количество осадков, хотя в отдельные дни показатели могут оказаться чуть выше нормы. В середине месяца дончанам следует ожидать дожди, мокрый снег, а также туманную погоду, из-за которой видимость на донских дорогах может заметно снизиться.