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Синоптик Назарова рассказала, каким будет март в Ростовской области

Синоптик Назарова рассказала, каким будет март в Ростовской области

1 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI
Синоптик Назарова рассказала, каким будет март в Ростовской области
В Ростовской области дончанам не следует ожидать резкого потепления в марте, прогноз погоды на месяц представила глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на синоптика Елену Назарову объявил, что в марте жителей Ростовской области ожидает облачная погода с ночными заморозками и снегом.

По словам метеоролога, с 1 по 5 марта осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет придерживаться нормальных значений и выше. Елена Назарова рассказала, что в марте выпадет обычное количество осадков, хотя в отдельные дни показатели могут оказаться чуть выше нормы. В середине месяца дончанам следует ожидать дожди, мокрый снег, а также туманную погоду, из-за которой видимость на донских дорогах может заметно снизиться.

В середине месяца дончанам следует ожидать дожди, мокрый снег, а также туманную погоду, из-за которой видимость на донских дорогах может заметно снизиться.В середине месяца дончанам следует ожидать дожди, мокрый снег, а также туманную погоду, из-за которой видимость на донских дорогах может заметно снизиться.
В середине месяца дончанам следует ожидать дожди, мокрый снег, а также туманную погоду, из-за которой видимость на донских дорогах может заметно снизиться.
Фото: 1MI

По предварительным данным, в первую декаду марта ночная температура воздуха будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, а на севере ожидаются заморозки до -8 градусов. Днем температура воздуха в зависимости от района будет держаться в значениях от 0 до +8 градусов.

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны
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С 10 марта в Ростовской области начнется период дождей и снега, осадки будут нерегулярными, а температура воздуха будет колебаться от -11 до +12 градусов: в отдельные ночи дончан ожидают 11-градусные морозы, а днем воздух будет прогреваться до +1-12 градусов в зависимости от района и населенного пункта Ростовской области.

Согласно открытым данным, в Ростове средняя температура воздуха в марте колеблется от +2 до +11 градусов, а среднее количество осадков составляет 55 миллиметров. В этом году прогнозируемое количество осадков может оказаться немного выше нормы.

Ранее дончанам рассказали, какую погоду ждать в первые выходные весны.

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