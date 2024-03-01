Сирены сработают в Ростове-на-Дону 6 марта

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Это будет комплексная проверка, в рамках которой задействуют электросирены. Кроме того, информацию будут передавать по телевидению и радио.
Мероприятия намечены на 6 марта в 10.30 мск.
В это время следует включить один из каналов, чтобы прослушать сообщения. Это необходимая мера для проверки работоспособности систем, гарантирующих оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций.
Местных жителей призвали быть спокойными и не паниковать. В экстренных ситуациях стоит звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, почему не работает оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.