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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Ростовчан попросили не паниковать из-за воя сирен по всему городу

Сирены сработают в Ростове-на-Дону 6 марта

1 марта 2024, 10:41
Фото: МЧС по РО
Ростовчан попросили не паниковать из-за воя сирен по всему городу
В Ростове-на-Дону проведут проверку системы оповещения людей, сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

Это будет комплексная проверка, в рамках которой задействуют электросирены. Кроме того, информацию будут передавать по телевидению и радио.

Мероприятия намечены на 6 марта в 10.30 мск.

В это время следует включить один из каналов, чтобы прослушать сообщения. Это необходимая мера для проверки работоспособности систем, гарантирующих оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций.

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Местных жителей призвали быть спокойными и не паниковать. В экстренных ситуациях стоит звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, почему не работает оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проверка системы оповещения#Телевидение#Электросирены
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