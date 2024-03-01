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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Жителя региона будут судить за преступление, совершенное в 2005 году

Спустя 18 лет в Ростовской области нашли организатора жестокого похищения людей

1 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI
Жителя региона будут судить за преступление, совершенное в 2005 году
Жителя региона будут судить за преступление, совершенное в 2005 году, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Подсудимому сейчас 39 лет. Преступление он совершил в 21 год. В августе 2005 года он вместе с сообщниками похитил двух мужчин. Те являлись важными свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков.

Похищенных мужчин три недели держали в сарае во дворе частного дома в одном из хуторов Кашарского района. Им угрожали побоями и убийством, требуя изменить показания, ранее данные следователю. По счастливой случайности мужчинам удалось сбежать из пленения и обратиться в полицию.

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Однако злоумышленникам тогда удалось скрыться. Одного из них нашли летом прошлого года. Уголовное дело по нему прокурор направил на рассмотрение в суд, который и решит судьбу преступника.

Ранее маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Прокуратура Ростовской области#Кашарский район#Происшествия
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