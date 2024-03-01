Спустя 18 лет в Ростовской области нашли организатора жестокого похищения людей

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Подсудимому сейчас 39 лет. Преступление он совершил в 21 год. В августе 2005 года он вместе с сообщниками похитил двух мужчин. Те являлись важными свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков.
Похищенных мужчин три недели держали в сарае во дворе частного дома в одном из хуторов Кашарского района. Им угрожали побоями и убийством, требуя изменить показания, ранее данные следователю. По счастливой случайности мужчинам удалось сбежать из пленения и обратиться в полицию.
Однако злоумышленникам тогда удалось скрыться. Одного из них нашли летом прошлого года. Уголовное дело по нему прокурор направил на рассмотрение в суд, который и решит судьбу преступника.
Ранее маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание.