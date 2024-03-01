Tele2 сфокусировалась на поддержке цифровых социальных проектов

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» фокусируются на развитии онлайн-проектов социальных предпринимателей. В среднем 21% заявок на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» приходится на диджитал-решения. За время сотрудничества Tele2 и «Навстречу переменам» финалистами конкурса стали лидеры 25 онлайн-проектов: они получили финансовую, экспертную и информационную помощь от фонда и компании. Чтобы поддержка цифровых проектов была точечной и соответствовала их специфике, в 2022 году Tele2 учредила специальную номинацию «Лучший цифровой проект для детей». Эксперты фонда адаптировали программу обучения и оценки социального воздействия.