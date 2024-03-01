Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся с 991-го по 1005-й километры М-4, а причиной пробки стали дорожные работы, которые идут на 1003-м и 996-м километрах трассы на направлении на Ростов. Из-за этого все 15 километров дороги окрасились в «бордовый» цвет, навигатор показывает, что на проезд участка по прямой потребуется потратить 2 часа 22 минуты. Если выбрать объезд через Шахты и улицу Дачную время в пути удастся сократить на час, но маршрут увеличится на 10 километров.