Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В пятницу, 1 марта, автомобилисты стали сообщать о колоссальной пробке, возникшей на подъездах к Шахтам в южном направлении.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся с 991-го по 1005-й километры М-4, а причиной пробки стали дорожные работы, которые идут на 1003-м и 996-м километрах трассы на направлении на Ростов. Из-за этого все 15 километров дороги окрасились в «бордовый» цвет, навигатор показывает, что на проезд участка по прямой потребуется потратить 2 часа 22 минуты. Если выбрать объезд через Шахты и улицу Дачную время в пути удастся сократить на час, но маршрут увеличится на 10 километров.
Автомобилисты поделились с Telegram-каналом «Это Ростов» видео, на котором видно, что почти весь участок трассы забит практически одними фурами, и в ближайшее время затор исчезать не собирается. Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную обстановку, чтобы вовремя добраться до места назначения.