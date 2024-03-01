rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало огромной пробкой. Показываем на карте

Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?

1 марта 2024, 10:42
Фото: t.me/etorostov
Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало огромной пробкой. Показываем на карте

Трассу М-4 «Дон» под Шахтами сковала 15-километровая пробка

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 15 километров, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В пятницу, 1 марта, автомобилисты стали сообщать о колоссальной пробке, возникшей на подъездах к Шахтам в южном направлении.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся с 991-го по 1005-й километры М-4, а причиной пробки стали дорожные работы, которые идут на 1003-м и 996-м километрах трассы на направлении на Ростов. Из-за этого все 15 километров дороги окрасились в «бордовый» цвет, навигатор показывает, что на проезд участка по прямой потребуется потратить 2 часа 22 минуты. Если выбрать объезд через Шахты и улицу Дачную время в пути удастся сократить на час, но маршрут увеличится на 10 километров.

Фото: Яндекс Карты

Автомобилисты поделились с Telegram-каналом «Это Ростов» видео, на котором видно, что почти весь участок трассы забит практически одними фурами, и в ближайшее время затор исчезать не собирается. Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную обстановку, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Ранее в Ростове объявили, что ограничат въезд транзитных фур в город с 1 июня.

Читайте также:
Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошлоОгромная пробка снова парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской областиПробка в 16 км снова сковала М4 в Ростовской области. Показываем, где нельзя проехать
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Надежда Пустяк#Шахты#Дорожные работы#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Ростов#18+#Объезд#Происшествия#Фуры
Подпишитесь
Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:16
Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Морозы пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:30
Япония внесла в санкционный список детского омбудсмена из Ростовской области
Сегодня, 05:09
Масленицу в Ростовской области перенесли на неделю из-за выборов президента
Сегодня, 06:37
В Донецке заработал первый офис Альфа-Банка
29 февраля, 15:57