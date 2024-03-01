rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Ростове с 1 марта ограничили движение из-за строительства Западной хорды

Участок на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хорды

1 марта 2024, 08:12
Фото: donland.ru
В Ростове с 1 марта ограничили движение из-за строительства Западной хорды
В Ростове ограничили движение транспорта по улице Доватора из-за строительства Западной хорды, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С пятницы, 1 марта, в Ростове-на-Дону в Ростове начались работы по строительству Западной хорды. Департамент транспорта напомнил, что на период работ на Западной хорде планируется ввести ограничения на движение транспорта по улице Доватора между домами №164Б и 287.

Работы продлятся пять месяцев, а потому движение на участке Доватора будет закрыто до 1 августа. В течение этого периода автомобили смогут проехать по временной работе.

В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова
Узнать подробнее
Работы продлятся пять месяцев, а потому движение на участке Доватора будет закрыто до 1 августа.Работы продлятся пять месяцев, а потому движение на участке Доватора будет закрыто до 1 августа.
Работы продлятся пять месяцев, а потому движение на участке Доватора будет закрыто до 1 августа.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Автомобилистам рекомендуют учитывать введенные ограничения при расчете времени в пути и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Напомним, на строительство Западной хорды планируют потратить более 20 миллиардов рублей, полностью строительные работы закончат в следующем год. Часть хорды станет платной, а потому власти Ростовской области подсказали дончанам альтернативные пути проезда по дороге.

Читайте также:
В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»Строительство Западной хорды в Ростове обойдется в 20 млрд рублейЗападная хорда позволит застроить Ростов 2 млн квадратных метров жилья
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#Транспорт#Западная хорда#Последние новости Ростова на сегодня#Строительство Западной хорды#Ограничения движения#Ростов#Автомобилисты#Доватора#Происшествия
Подпишитесь
Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:16
Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Морозы пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:30
Япония внесла в санкционный список детского омбудсмена из Ростовской области
Сегодня, 05:09
Масленицу в Ростовской области перенесли на неделю из-за выборов президента
Сегодня, 06:37
В Донецке заработал первый офис Альфа-Банка
29 февраля, 15:57