Участок на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хорды

С пятницы, 1 марта, в Ростове-на-Дону в Ростове начались работы по строительству Западной хорды. Департамент транспорта напомнил, что на период работ на Западной хорде планируется ввести ограничения на движение транспорта по улице Доватора между домами №164Б и 287.