Участок на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хорды

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
С пятницы, 1 марта, в Ростове-на-Дону в Ростове начались работы по строительству Западной хорды. Департамент транспорта напомнил, что на период работ на Западной хорде планируется ввести ограничения на движение транспорта по улице Доватора между домами №164Б и 287.
Работы продлятся пять месяцев, а потому движение на участке Доватора будет закрыто до 1 августа. В течение этого периода автомобили смогут проехать по временной работе.
Автомобилистам рекомендуют учитывать введенные ограничения при расчете времени в пути и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Напомним, на строительство Западной хорды планируют потратить более 20 миллиардов рублей, полностью строительные работы закончат в следующем год. Часть хорды станет платной, а потому власти Ростовской области подсказали дончанам альтернативные пути проезда по дороге.