Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукцион

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Площадь участка составляет 0,2 гектара, на нем можно строить объекты для развлекательных целей, а также для предприятия общепита. Начальная стоимость составляет 3,8 миллиона рублей.
Победитель получит возможность заключить контракт на аренду земли на срок 4 года 10 месяцев. Каких-либо ограничений прав на этот участок нет.
«Территория земельного участка засыпана песком, свободна от застройки, не огорожена. Земельный участок образован в соответствии с документацией по планировке территории», — уточнили в администрации.
Победитель станет известен 20 марта.
Ранее стало известно, что на прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 миллионов рублей.