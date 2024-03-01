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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукцион

Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукцион

1 марта 2024, 12:50
Фото: Pxhere
Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукцион

Участок на левом берегу Ростова выставили на аукцион за 4 млн рублей

В Ростове-на-Дону с аукциона хотят продать право заключения договора аренды на участок земли, расположенный на улице Левобережной, говорится в документах на сайте администрации.

Площадь участка составляет 0,2 гектара, на нем можно строить объекты для развлекательных целей, а также для предприятия общепита. Начальная стоимость составляет 3,8 миллиона рублей.

Победитель получит возможность заключить контракт на аренду земли на срок 4 года 10 месяцев. Каких-либо ограничений прав на этот участок нет.

Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга
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Победитель получит возможность заключить контракт на аренду земли на срок 4 года 10 месяцев. Каких-либо ограничений прав на этот участок нет.Победитель получит возможность заключить контракт на аренду земли на срок 4 года 10 месяцев. Каких-либо ограничений прав на этот участок нет.
Победитель получит возможность заключить контракт на аренду земли на срок 4 года 10 месяцев. Каких-либо ограничений прав на этот участок нет.
Фото: rostov-gorod.ru

«Территория земельного участка засыпана песком, свободна от застройки, не огорожена. Земельный участок образован в соответствии с документацией по планировке территории», — уточнили в администрации.

Победитель станет известен 20 марта.

Ранее стало известно, что на прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аукцион#Ростов#Левобережная#Участок земли
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