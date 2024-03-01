Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты

За месяц с 29 января наблюдается резкое повышение цен на мясо говядины, килограмм которого вырос в цене с 507,8 до 522,55 рубля (+2,9%), также дороже стала баранина — за месяц цены на нее выросли с 603,5 до 637 рублей (+5,5%).