Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В четверг, 29 февраля, Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на ряд товаров и платных услуг в различных городах Ростовской области.
За месяц с 29 января наблюдается резкое повышение цен на мясо говядины, килограмм которого вырос в цене с 507,8 до 522,55 рубля (+2,9%), также дороже стала баранина — за месяц цены на нее выросли с 603,5 до 637 рублей (+5,5%).
Заметный рост цен зафиксирован и на сливочное масло, которое за месяц стало дороже на 2,6% — килограмм теперь стоит 774,66 рубля вместо 754,3 рубля.
Также дороже на пять рублей за килограмм стали сыры и на пять рублей выросли цены на куриные яйца, которые вновь стоят по 135,4 рубля за десяток.
Ранее эксперт предсказал, какие продукты станут дороже для жителей Ростовской области в 2024 году.