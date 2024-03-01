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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Сливочное масло в Ростовской области за месяц стало дороже на 20 рублей

Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты

1 марта 2024, 11:10
Фото: wikimedia.org
Сливочное масло в Ростовской области за месяц стало дороже на 20 рублей

Сливочное масло в Ростовской области подорожало за февраль на 20 рублей

В Ростовской области за февраль цены на сливочное масло взлетели на 20 рублей, сведения об этом появились на портале Ростовстата.

В четверг, 29 февраля, Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на ряд товаров и платных услуг в различных городах Ростовской области.

За месяц с 29 января наблюдается резкое повышение цен на мясо говядины, килограмм которого вырос в цене с 507,8 до 522,55 рубля (+2,9%), также дороже стала баранина — за месяц цены на нее выросли с 603,5 до 637 рублей (+5,5%).

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Заметный рост цен зафиксирован и на сливочное масло, которое за месяц стало дороже на 2,6% — килограмм теперь стоит 774,66 рубля вместо 754,3 рубля.

Также дороже на пять рублей за килограмм стали сыры и на пять рублей выросли цены на куриные яйца, которые вновь стоят по 135,4 рубля за десяток.

Ранее эксперт предсказал, какие продукты станут дороже для жителей Ростовской области в 2024 году.

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