В психбольницу или на Шекспира: куда пойти в Ростове на выходные 2 и 3 марта

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Наконец наступила весна, а значит, пришло время прогнать зимнюю хандру и чаще гулять по Ростову, наслаждаясь наступающим теплом. RostovGazeta изучила афишу мероприятий, чтобы выяснить, как можно провести первые выходные весны.
Сейчас, пока в Ростове еще не слишком жарко, в самом разгаре театральный сезон. Ростовские театры и филармония регулярно дают представления и концерты, развлекая своих зрителей.
Уже в эти выходные, 2 марта, ростовчане смогут стать зрителями спектакля «Гамлет» в театре «Линии». История раскроется по новому с помощью формата Tasty-драмы, во время которой зрители смогут воспринимать пьесу не только через слух и зрение, но также дегустацию определенных блюд. Еще одно представление состоится 16 марта.
Воскресенье, 3 марта, будет богато на постановки. Утром ростовчан ждет «Сказка о царе Салтане», которую можно будет увидеть в Молодежном театре в 11.00 мск, а уже вечером дончане смогут увидеть либретто Иоганна Штрауса «Цыганский барон», постановку по Шекспиру с обновленным текстом «Укрощение строптивой», а также спектакль по роману-эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Для любителей музыки Ростовский государственный музыкальный театр подготовил «Штраус-Гала» 2 марта, а поклонники современной эстрады смогут посетить концерты исполнительницы Anikv на Кроп-Арене и концерты финалиста «Евровидения» Сергея Лазарева в Конгресс-холле ДГТУ. При этом последний даст ростовчанам и гостям города три концерта 2 марта в 15.00 и 19.00 мск и 3 марта в 19.00 мск.
В кинотеатрах также есть, из чего выбрать. Те, кто не успел насладиться экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», все еще могут успеть на показы в 11 кинотеатрах Ростова.
Кроме того, для любителей пощекотать себе нервы в кинотеатрах пройдут показы тайского фильма ужасов «Первая ведьма: Реинкарнация», а также премьера фильма «Пила. Джокер» и «Астрал. Ритуал Малум».
Для тех, кто планирует пойти в кинотеатры с детьми и просто любителей мультипликации, в прокате идут показы одного из шедевров Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе» и российского мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли», во время которого хорошо знакомые всем герои попадут в доисторические времена и встретят динозаврика.
В первые выходные весны дончан ожидают сразу четыре бесплатные выставки, которые проходят на базе Донской государственной публичной библиотеки.
Так уже в субботу дончане могут посетить «Арт-сезоны», это будет последний день выставки, на которой посетители смогут увидеть плоскостные и объемно-пространственные арт-объекты, выполненные в различных техниках. Экспозиция включает керамику, текстиль, пластик, арт-объекты из металла и различные изобретения.
Также дончанам представят выставку из 30 работ донских художников «Лица времени», где можно будет увидеть как женские, так и мужские портреты.
Вместе с этим в библиотеке можно будет увидеть выставки «Женские истории…» и «Геометрия пространства», первая из них посвящена творчеству и жизни писательниц конца XIX-начала XX века, а вторая раскрывает дончанам красоту геометрии с помощью более чем 60 экспонатов, выполненных в различных стилях и направлениях искусства.
Также ростовчане, которые хотят развлечься, но не хотят сидеть на месте, могут пойти на квесты как с актерами, так и без, чтобы решить головоломки и постараться выбраться из комнат в компании друзей. Самыми страшными, согласно открытым данным, являются квесты «И гаснет свет», «Призрачная лечебница» и «Психбольница», где гостей будут пугать актеры, мешая им уложиться в отведенное на прохождение квеста время.
Для тех, кто хочет просто развлечься в компании друзей, на территории Ростова продолжают работать многочисленные ледовые катки и боулинг в ТРЦ «Рио».
Кроме того, пока в Ростове хорошая погода, редакция рекомендует горожанам и гостям города посетить зоопарк, который станет отличным местом для прогулок и отдыха как с друзьями, так и с семьей.