В психбольницу или на Шекспира: куда пойти в Ростове на выходные 2 и 3 марта

Также ростовчане, которые хотят развлечься, но не хотят сидеть на месте, могут пойти на квесты как с актерами, так и без, чтобы решить головоломки и постараться выбраться из комнат в компании друзей. Самыми страшными, согласно открытым данным, являются квесты «И гаснет свет», «Призрачная лечебница» и «Психбольница», где гостей будут пугать актеры, мешая им уложиться в отведенное на прохождение квеста время.