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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Цыганский барон, ведьма и богатыри: куда сходить в Ростове на выходных 2 и 3 марта

В психбольницу или на Шекспира: куда пойти в Ростове на выходные 2 и 3 марта

1 марта 2024, 08:21
Фото: rostovgazeta.ru
Цыганский барон, ведьма и богатыри: куда сходить в Ростове на выходных 2 и 3 марта
В Ростове жителям рассказали, как интересно и недорого провести выходные 2 и 3 марта, с афишей мероприятий ознакомилась корреспондент RostovGazeta.

Наконец наступила весна, а значит, пришло время прогнать зимнюю хандру и чаще гулять по Ростову, наслаждаясь наступающим теплом. RostovGazeta изучила афишу мероприятий, чтобы выяснить, как можно провести первые выходные весны.

Театры

Сейчас, пока в Ростове еще не слишком жарко, в самом разгаре театральный сезон. Ростовские театры и филармония регулярно дают представления и концерты, развлекая своих зрителей.

Уже в эти выходные, 2 марта, ростовчане смогут стать зрителями спектакля «Гамлет» в театре «Линии». История раскроется по новому с помощью формата Tasty-драмы, во время которой зрители смогут воспринимать пьесу не только через слух и зрение, но также дегустацию определенных блюд. Еще одно представление состоится 16 марта.

Воскресенье, 3 марта, будет богато на постановки. Утром ростовчан ждет «Сказка о царе Салтане», которую можно будет увидеть в Молодежном театре в 11.00 мск, а уже вечером дончане смогут увидеть либретто Иоганна Штрауса «Цыганский барон», постановку по Шекспиру с обновленным текстом «Укрощение строптивой», а также спектакль по роману-эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Для любителей музыки Ростовский государственный музыкальный театр подготовил «Штраус-Гала» 2 марта, а поклонники современной эстрады смогут посетить концерты исполнительницы Anikv на Кроп-Арене и концерты финалиста «Евровидения» Сергея Лазарева в Конгресс-холле ДГТУ. При этом последний даст ростовчанам и гостям города три концерта 2 марта в 15.00 и 19.00 мск и 3 марта в 19.00 мск.

Для любителей музыки Ростовский государственный музыкальный театр подготовил «Штраус-Гала» 2 мартаДля любителей музыки Ростовский государственный музыкальный театр подготовил «Штраус-Гала» 2 марта
Для любителей музыки Ростовский государственный музыкальный театр подготовил «Штраус-Гала» 2 марта
Фото: rostovgazeta.ru

Кино

В кинотеатрах также есть, из чего выбрать. Те, кто не успел насладиться экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», все еще могут успеть на показы в 11 кинотеатрах Ростова.

Кроме того, для любителей пощекотать себе нервы в кинотеатрах пройдут показы тайского фильма ужасов «Первая ведьма: Реинкарнация», а также премьера фильма «Пила. Джокер» и «Астрал. Ритуал Малум».

Для тех, кто планирует пойти в кинотеатры с детьми и просто любителей мультипликации, в прокате идут показы одного из шедевров Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе» и российского мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли», во время которого хорошо знакомые всем герои попадут в доисторические времена и встретят динозаврика.

Для тех, кто планирует пойти в кинотеатры с детьми и просто любителей мультипликацииДля тех, кто планирует пойти в кинотеатры с детьми и просто любителей мультипликации
Для тех, кто планирует пойти в кинотеатры с детьми и просто любителей мультипликации
Фото: wikimedia.org

Для любителей искусства и культуры

В первые выходные весны дончан ожидают сразу четыре бесплатные выставки, которые проходят на базе Донской государственной публичной библиотеки.

Так уже в субботу дончане могут посетить «Арт-сезоны», это будет последний день выставки, на которой посетители смогут увидеть плоскостные и объемно-пространственные арт-объекты, выполненные в различных техниках. Экспозиция включает керамику, текстиль, пластик, арт-объекты из металла и различные изобретения.

Также дончанам представят выставку из 30 работ донских художников «Лица времени», где можно будет увидеть как женские, так и мужские портреты.

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Вместе с этим в библиотеке можно будет увидеть выставки «Женские истории…» и «Геометрия пространства», первая из них посвящена творчеству и жизни писательниц конца XIX-начала XX века, а вторая раскрывает дончанам красоту геометрии с помощью более чем 60 экспонатов, выполненных в различных стилях и направлениях искусства.

В первые выходные весны дончан ожидают сразу четыре бесплатные выставки, которые проходят на базе Донской государственной публичной библиотеки.В первые выходные весны дончан ожидают сразу четыре бесплатные выставки, которые проходят на базе Донской государственной публичной библиотеки.
В первые выходные весны дончан ожидают сразу четыре бесплатные выставки, которые проходят на базе Донской государственной публичной библиотеки.
Фото: 1MI

Для любителей активного отдыха

Также ростовчане, которые хотят развлечься, но не хотят сидеть на месте, могут пойти на квесты как с актерами, так и без, чтобы решить головоломки и постараться выбраться из комнат в компании друзей. Самыми страшными, согласно открытым данным, являются квесты «И гаснет свет», «Призрачная лечебница» и «Психбольница», где гостей будут пугать актеры, мешая им уложиться в отведенное на прохождение квеста время.

Для тех, кто хочет просто развлечься в компании друзей, на территории Ростова продолжают работать многочисленные ледовые катки и боулинг в ТРЦ «Рио».

Кроме того, пока в Ростове хорошая погода, редакция рекомендует горожанам и гостям города посетить зоопарк, который станет отличным местом для прогулок и отдыха как с друзьями, так и с семьей.

Кроме того, пока в Ростове хорошая погода, редакция рекомендует горожанам и гостям города посетить зоопаркКроме того, пока в Ростове хорошая погода, редакция рекомендует горожанам и гостям города посетить зоопарк
Кроме того, пока в Ростове хорошая погода, редакция рекомендует горожанам и гостям города посетить зоопарк
Фото: 1MI
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