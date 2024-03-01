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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Активистку с собакой и билетами не пустили в поезд в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону проводник ночью не пустила в поезд зооволонтера с собакой

1 марта 2024, 14:50
Фото: 1MI
Активистку с собакой и билетами не пустили в поезд в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в вагон поезда не пустили активистку с собакой, несмотря на наличие билетов и переноски для животных, сообщает Южная служба новостей.

Издание пишет, что активистка Людмила Березина забрала из Донецка пса Рэма, у которого были ожоги лап и желудка от кислоты. Она хотела найти ему дом в Архангельске, для чего пыталась сесть на ночной поезд в Ростове-на-Дону, следовавший из Адлера в Архангельск.

«Проводники упорно не видели электронного билета на собаку, да еще и клетка показалась им большего размера, чем прописанная в правилах. Оплатить место в купе для собаки в клетке отвергались начальником поезда со словами „у нас проверки могут быть!“, — говорится в публикации.

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Отмечается, что активистку не пустили с животным и теперь ей приходится добираться до Архангельска на перекладных. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в России прогремела другая история с животным, а именно котом Твиксом, которого проводница выбросила в Кирове на улицу в 30-градусный мороз. Кот при этом ехал с сопровождающим, у него имелся билет и переноска. Несколько дней волонтеры разыскивали животное, но найти его живым не удалось. Кота загрызли собаки. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Собака#Поезд#Животное#Происшествия#Активистка
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