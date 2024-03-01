В Ростове-на-Дону проводник ночью не пустила в поезд зооволонтера с собакой

Ранее в России прогремела другая история с животным, а именно котом Твиксом, которого проводница выбросила в Кирове на улицу в 30-градусный мороз. Кот при этом ехал с сопровождающим, у него имелся билет и переноска. Несколько дней волонтеры разыскивали животное, но найти его живым не удалось. Кота загрызли собаки. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.