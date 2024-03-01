В Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В четверг, 29 февраля, одна из жительниц Ростова опубликовала на портале «Активный ростовчанин» предложение об изменении схем движения общественного транспорта, а именно маршрута автобусов №71, следующего по улице Еременко.
По словам женщины, автобусы №71 убрали с улицы Еременко, а потому теперь у жителей домов на этой улице есть только один прямой автобус до Центрального рынка — №67. Местная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей Левенцовки, а потому ростовчане испытывают неудобства при попытках добраться до Центрального рынка города.
Женщина попросила либо добавить новый маршрут, связывающий проспект Солженицына с Центральным рынком, либо разделить автобусный маршрут №71 на два. Согласно предложению ростовчанки, часть автобусов можно оставить обслуживать маршрут №71, а автобусы №71А пустить по проспекту Маршала Жукова и улице Ткачева по проспекту Солженицына и улице Еременко.
«Таким образом, маршруты №71 и 71А закольцуют схему движения и будут удобны всем жителям микрорайона. По улицам Еременко, Ткачева, Маршала Жукова и проспекту Солженицына получится двухстороннее автобусное направление движения», — рассказала ростовчанка.
С предложенными маршрутами можно ознакомиться по прямой ссылке.
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