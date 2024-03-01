В Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка

По словам женщины, автобусы №71 убрали с улицы Еременко, а потому теперь у жителей домов на этой улице есть только один прямой автобус до Центрального рынка — №67. Местная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей Левенцовки, а потому ростовчане испытывают неудобства при попытках добраться до Центрального рынка города.