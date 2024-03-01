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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Ростове предложили изменить автобусные маршруты №71 и 71А

В Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка

1 марта 2024, 09:31
Фото: rostovgazeta.ru

В Ростове предложили изменить автобусные маршруты №71 и 71А

В Ростове жители попросили власти изменить движение автобусов №71 и 71А, связывающих Левенцовку с Центральным рынком, предложение появилось на портале «Активный ростовчанин».

В четверг, 29 февраля, одна из жительниц Ростова опубликовала на портале «Активный ростовчанин» предложение об изменении схем движения общественного транспорта, а именно маршрута автобусов №71, следующего по улице Еременко.

По словам женщины, автобусы №71 убрали с улицы Еременко, а потому теперь у жителей домов на этой улице есть только один прямой автобус до Центрального рынка — №67. Местная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей Левенцовки, а потому ростовчане испытывают неудобства при попытках добраться до Центрального рынка города.

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Местная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей ЛевенцовкиМестная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей Левенцовки
Местная жительница утверждает, что этот маршрут очень востребован среди жителей Левенцовки
Фото: 1MI

Женщина попросила либо добавить новый маршрут, связывающий проспект Солженицына с Центральным рынком, либо разделить автобусный маршрут №71 на два. Согласно предложению ростовчанки, часть автобусов можно оставить обслуживать маршрут №71, а автобусы №71А пустить по проспекту Маршала Жукова и улице Ткачева по проспекту Солженицына и улице Еременко.

«Таким образом, маршруты №71 и 71А закольцуют схему движения и будут удобны всем жителям микрорайона. По улицам Еременко, Ткачева, Маршала Жукова и проспекту Солженицына получится двухстороннее автобусное направление движения», — рассказала ростовчанка.

С предложенными маршрутами можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее стало известно, сколько автобусов закупят до конца 2024 года в Ростовской области.

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