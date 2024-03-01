В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочку

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В пятницу, 1 марта, сотрудники донского перинатального центра объявили, что им удалось спасти жизнь маленькой девочки. Малышка появилась на свет на 27 неделе беременности матери, а ее вес составил всего 650 граммов.
Врачи боролись за жизнь новорожденной четыре месяца, проводя операции, поддерживая ее дыхание с помощью систем жизнеобеспечения, и наконец девочка с мамой смогли отправиться домой.
«Главное не сдаваться. И мы не сдавались. И отбили. Отвоевали. Боролись. Победили. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения», — рассказали врачи.
Напомним, ранее в Ростовской области рассказали, как дончане называли своих детей в 2023 году.