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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:51

Ростовские врачи спасли жизнь новорожденной малышки весом 650 граммов

В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочку

1 марта 2024, 09:48
Фото: Перинатальный центр Ростов
Ростовские врачи спасли жизнь новорожденной малышки весом 650 граммов
В Ростове спасли жизнь новорожденной девочки, чей вес при рождении составил всего 650 граммов, об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра Ростовской области.

В пятницу, 1 марта, сотрудники донского перинатального центра объявили, что им удалось спасти жизнь маленькой девочки. Малышка появилась на свет на 27 неделе беременности матери, а ее вес составил всего 650 граммов.

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Врачи боролись за жизнь новорожденной четыре месяца, проводя операции, поддерживая ее дыхание с помощью систем жизнеобеспечения, и наконец девочка с мамой смогли отправиться домой.

«Главное не сдаваться. И мы не сдавались. И отбили. Отвоевали. Боролись. Победили. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения», — рассказали врачи.

Напомним, ранее в Ростовской области рассказали, как дончане называли своих детей в 2023 году.

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