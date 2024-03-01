В Сбере рассказали про достижения работы банка за прошедшие 15 лет

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Сбербанк подвел итоги за 2023 год. Прибыль организации была рекордной — более 1,5 триллиона рублей. Это говорит о том, что организация является лидером не только в сфере банковских услуг, но и в российской экономике в целом, передает aif.ru. Рентабельность банка за прошлый год составила 25,3 процента.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, по количеству привнесенных в мир инноваций Сбер превзошел другие банки мира. Одной из его разработок является нейросеть GigaChat, способная взаимодействовать с пользователями, создавать программный код и генерировать изображения. Более 2,6 миллиона людей уже пользуются этой моделью.
За последние пятнадцать лет Сбер успешно внедрил передовые технологии, включая биометрию, кредитный скоринг, цифровую ипотеку и другие. Это позволило банку занять лидирующие позиции в отрасли банковских услуг. Греф отметил, что за пятнадцать лет доля Сбербанка на рынке кредитных карт выросла с 0 до 50 процентов, на рынке эквайринга — с 23 до 50 процентов. В области ипотеки показатели с 45 до 55,9 процента. Сбербанк занимает третье место по объему эквайринговых операций в мире.
Анна Авакимян, главный аналитик компании «РегБлок», отметила огромный прогресс Сбербанка за последние 10–15 лет. В настоящее время Сбербанк больше похож на транснациональную корпорацию, постоянно опережающую на шаг своих конкурентов. У организации более ста миллионов клиентов, к каждому из которых она использует индивидуальный подход.
Депутат Государственной думы Александр Якубовский отметил постоянное развитие и рост Сбербанка, а также клиентоориентированный подход. Все сервисы компании разрабатываются с учетом человеческих потребностей и предпочтений.
По основным направлениям деятельности Сбербанк продемонстрировал значительный рост показателей. Как следствие, доходы банка от процентов и комиссий выросли. Об этом сообщил Михаил Доронкин, управляющий директор рейтингового агентства НКР. Кроме того, Сбербанк стремится снизить операционные расходы путем активного использования искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов.
За последние десятилетия Сбербанку удалось провести значительные изменения, внедрив такие инновации, как нейронные сети и машинное обучение. По мнению экономиста Андрея Бархоты, все это свидетельствует о заметном прогрессе и качественном прорыве в работе банка.