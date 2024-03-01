В Сбере рассказали про достижения работы банка за прошедшие 15 лет

За последние пятнадцать лет Сбер успешно внедрил передовые технологии, включая биометрию, кредитный скоринг, цифровую ипотеку и другие. Это позволило банку занять лидирующие позиции в отрасли банковских услуг. Греф отметил, что за пятнадцать лет доля Сбербанка на рынке кредитных карт выросла с 0 до 50 процентов, на рынке эквайринга — с 23 до 50 процентов. В области ипотеки показатели с 45 до 55,9 процента. Сбербанк занимает третье место по объему эквайринговых операций в мире.