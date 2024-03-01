Власти Ростова назвали самые разбитые дороги в городе

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В этом году в городе восстановят 27 проблемных участков дорог. Власти объясняют, что ямы там образуются из-за интенсивности движения транспорта.
Самыми проблемными и требующими скорейшего ремонта назвали улицы Дачная, 56-Армии, Таганрогская, 1-я Краснодарская, а также проспект Ленина, Красноармейскую, переулок 1-й Машиностроительный. На их обновление потратят один миллиард рублей.
Сейчас власти определяют подрядчиков, которые выполнят работы. Контракты с ними заключат в апреле. Сам ремонт обещают завершить к осени.
Напомним, в Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 миллиона рублей.