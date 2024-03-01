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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Власти Ростова назвали самые проблемные дороги в городе

Власти Ростова назвали самые разбитые дороги в городе

1 марта 2024, 13:56
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова назвали самые проблемные дороги в городе
В Ростове уже ищут подрядчиков для предстоящего масштабного ремонта дорог, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

В этом году в городе восстановят 27 проблемных участков дорог. Власти объясняют, что ямы там образуются из-за интенсивности движения транспорта.

Самыми проблемными и требующими скорейшего ремонта назвали улицы Дачная, 56-Армии, Таганрогская, 1-я Краснодарская, а также проспект Ленина, Красноармейскую, переулок 1-й Машиностроительный. На их обновление потратят один миллиард рублей.

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Сейчас власти определяют подрядчиков, которые выполнят работы. Контракты с ними заключат в апреле. Сам ремонт обещают завершить к осени.

Напомним, в Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 миллиона рублей.

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