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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Детский омбудсмен на Дону Черкаскова попала в санкционные списки Японии

Япония внесла в санкционный список детского омбудсмена из Ростовской области

1 марта 2024, 05:09
Фото: 1MI

Детский омбудсмен на Дону Черкаскова попала в санкционные списки Японии

В санкционный список Японии попала Ирина Черкасова, которая занимает пост детского омбудсмена в Ростовской области, говорится в документах на сайте МИДа страны.
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Санкции

Власти Японии ввели ограничения против 12 физлиц и 36 организаций, которые касаются России. В том числе в списке оказались уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Среди принятых мер в документе говорится об ограничении импорта российских алмазов.

Ростовский банк попал под санкции США
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При этом до этого детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санкционные списки США. Это произошло в августе минувшего года.

Кроме того, Таганрогский металлургический завод попал под санкции США. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Санкции#Ограничения#Япония#Детский омбудсмен
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