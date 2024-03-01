Япония внесла в санкционный список детского омбудсмена из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Власти Японии ввели ограничения против 12 физлиц и 36 организаций, которые касаются России. В том числе в списке оказались уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и председатель правительства республики Муслим Хучиев.
Среди принятых мер в документе говорится об ограничении импорта российских алмазов.
При этом до этого детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санкционные списки США. Это произошло в августе минувшего года.
Кроме того, Таганрогский металлургический завод попал под санкции США. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.