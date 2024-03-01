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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Жители донского края смогут проголосовать за благоустройство территорий в марте

Жители донского края смогут проголосовать за благоустройство территорий в марте

1 марта 2024, 13:32
Фото: donland.ru
Принять личное участие в выборе территорий для благоустройства жители Ростовской области смогут с 15 по 17 марта. Голосование пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Принять участие в голосовании за понравившийся городской объект смогут все желающие, главный критерий — достижение 14 летнего возраста. В голосовании примут участие объекты таких городов как Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты.

Узнать, какие именно общественные пространства включены в список, помогут волонтеры проекта. Также они окажут содействие при выборе объекта и авторизации для голосования. С адресами стоек добровольцев можно ознакомиться на сайте нацпроектов.

Фото: donland.ru

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, главная задача голосования сделать регион лучше.

— Каждый донской город, село или поселок по-своему уникальный. Нашей общей задачей сделать так, чтобы с каждым годом регион становился только лучше. Сегодня у людей есть возможность повлиять на развитие своего населенного пункта. Один из самых простых способов — принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, войдут в адресный перечень для благоустройства в 2025 году, — пояснил Игорь Сорокин.

В прошлом году объекты благоустройства получили 482 тысячи голосов от жителей Ростовской области. Благодаря муниципалитетам, победители прошлогоднего голосования начнут преображаться в ближайшее время.

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