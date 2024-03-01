Жители донского края смогут проголосовать за благоустройство территорий в марте

— Каждый донской город, село или поселок по-своему уникальный. Нашей общей задачей сделать так, чтобы с каждым годом регион становился только лучше. Сегодня у людей есть возможность повлиять на развитие своего населенного пункта. Один из самых простых способов — принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, войдут в адресный перечень для благоустройства в 2025 году, — пояснил Игорь Сорокин.