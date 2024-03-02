Часть Ростовской области останется без телевидения из-за Солнца

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Кратковременные отключения возможны в период с 4 по 10 марта. Причиной назвали солнечную интерференцию.
Это зашумление радиосигнала, который идет от спутника. Такое происходит из-за смешения его с солнечным излучением.
Продолжительность пропадания каналов составит до пяти минут.
Ранее появилась информация, что в список предметов первой необходимости включили радио и телевизор, однако уведомления о ЧС дончане чаще получают с помощью SMS-рассылки. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что темп снижения цен на персональные компьютеры замедлился, а цены на телевизоры начали расти быстрее.