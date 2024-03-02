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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

Часть Ростовской области останется без телевидения из-за Солнца

Часть Ростовской области останется без телевидения из-за Солнца

2 марта 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Ростовской области может пропадать телерадиосигнал в период до 10 марта, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Кратковременные отключения возможны в период с 4 по 10 марта. Причиной назвали солнечную интерференцию.

Это зашумление радиосигнала, который идет от спутника. Такое происходит из-за смешения его с солнечным излучением.

Продолжительность пропадания каналов составит до пяти минут.

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Ранее появилась информация, что в список предметов первой необходимости включили радио и телевизор, однако уведомления о ЧС дончане чаще получают с помощью SMS-рассылки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что темп снижения цен на персональные компьютеры замедлился, а цены на телевизоры начали расти быстрее.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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