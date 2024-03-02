Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В издании рассказали, что в 2024 году Россия почти полностью оказалась отрезана от данных с западных метеорологических спутников, а потому уже в текущем году российские гидрометцентры собираются перейти на использование информации с собственных спутников.
Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что ранее, до введения санкций, метеорологи использовали большой массив информации, собранной EUMETSAT. Это международная организация, которая включает 30 стран-членов и оперирует спутниками на геостационарной и полярной орбитах Земли. После начала СВО на Украине членство России в организации было приостановлено, однако некоторые государства-участники, например, Великобритания и США, продолжали делиться с российскими метеорологами информацией, необходимой для составления прогнозов.
Сейчас поток информации почти иссяк, а потому специалисты надеются, что уже к середине или концу 2024 года удастся использовать данные со спутника «Метеор-М» №2-4. По словам Игоря Шумакова, «Метеор» способен обеспечить необходимой информацией не только российских синоптиков, но и метеорологов из других стран.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александра Шувалов рассказал «Новым известиям», что в настоящий момент гидрометцентры потеряли доступ к «не очень обязательной» информации, однако это не мешает составлению прогнозов, поскольку со сбором данных помогают наземные службы метеонаблюдения.
«Россия остается членом Всемирной метеорологической организации, поэтому мы будем получать определенную информацию и с зарубежных спутников», — рассказал зав. отделом Росгидромета Анатолий Цыганков, объяснив, что поставщиками данных станут Китай с Индией.
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