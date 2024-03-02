Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным

Сейчас поток информации почти иссяк, а потому специалисты надеются, что уже к середине или концу 2024 года удастся использовать данные со спутника «Метеор-М» №2-4. По словам Игоря Шумакова, «Метеор» способен обеспечить необходимой информацией не только российских синоптиков, но и метеорологов из других стран.