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Published Сегодня, 17:07

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Updated Сегодня, 17:09

Минтранс подготовит маршруты для нового автовокзала Ростова до конца марта

Минтранс подготовит маршруты для нового автовокзала Ростова до конца марта

2 марта 2024, 17:07
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Минтранс подготовит маршруты для нового автовокзала Ростова до конца марта
В Ростовской области разработают новые маршруты для Центрального областного автовокзала до конца марта, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В субботу, 2 марта, власти региона обсудили вопросы развития общественного транспорта. Губернатор Василий Голубев объявил, что донских пассажиров ждет ряд улучшений, начиная от введения безналичного расчета во всех видах транспорта и заканчивая строительством плавучих причалов.

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Кроме того, уже этой весной должен приступить к работе Центральный областной автовокзал Ростова, по словам главы региона, на первом этапе на вокзале будут функционировать 19 посадочных перронов.

В ближайшие недели Минтранс Ростовской области должен закончить подготовку предложений по маршрутной сети автовокзала.

Напомним, старый автовокзал Ростова (пригородный) планируется закрыть, несмотря на то, что строительство нового автовокзала в марте закончить не успеют.

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