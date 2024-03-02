Минтранс подготовит маршруты для нового автовокзала Ростова до конца марта

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В субботу, 2 марта, власти региона обсудили вопросы развития общественного транспорта. Губернатор Василий Голубев объявил, что донских пассажиров ждет ряд улучшений, начиная от введения безналичного расчета во всех видах транспорта и заканчивая строительством плавучих причалов.
Кроме того, уже этой весной должен приступить к работе Центральный областной автовокзал Ростова, по словам главы региона, на первом этапе на вокзале будут функционировать 19 посадочных перронов.
В ближайшие недели Минтранс Ростовской области должен закончить подготовку предложений по маршрутной сети автовокзала.
Напомним, старый автовокзал Ростова (пригородный) планируется закрыть, несмотря на то, что строительство нового автовокзала в марте закончить не успеют.