Пассажирка устроила скандал со стюардессой в летевшем из Сочи самолете

«Она заявила, что хочет сидеть рядом со своим ребенком-инвалидом. Стюардесса предложила ей купить понравившееся место за дополнительную плату и оплатить картой. Но у женщины были только наличные деньги, которые она бросила в лицо сотруднице», — сказано в сообщении.