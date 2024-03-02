Пассажирка устроила скандал со стюардессой в летевшем из Сочи самолете

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
После взлета стюардесса заметила, что одна из пассажирок села на свободное место. Она вежливо попросила женщину занять место, указанное в ее билете. Издание «АиФ-Юг» пишет, что в ответ пассажирка начала громко кричать и ругаться матом.
«Она заявила, что хочет сидеть рядом со своим ребенком-инвалидом. Стюардесса предложила ей купить понравившееся место за дополнительную плату и оплатить картой. Но у женщины были только наличные деньги, которые она бросила в лицо сотруднице», — сказано в сообщении.
Чем закончился этот конфликт, не раскрывается.
Добавим, что официальной информации о скандале не поступало, она уточняется.
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