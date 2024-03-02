Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте

Вторая пробка собралась на участке под Шахтами, растянувшись на 17,4 километра с 992-го по 1010-й километры в южном направлении. На проезд трассы по прямой потребуется потратить два часа, время пути можно сократить вдвое, если объехать пробку через Шахты.