Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Вечером субботы, 2 марта, автомобилисты стали сообщать о пробках, скопившихся на трассе М-4 «Дон» как в северном, так и в южном направлении.
Первый затор образовался на участке трассы с 951-го километра до 939-го километра М-4 в северном направлении в районе Лиховской. На проезд 12-километровой пробки придется потратить 56 минут, альтернативных объездов нет.
Вторая пробка собралась на участке под Шахтами, растянувшись на 17,4 километра с 992-го по 1010-й километры в южном направлении. На проезд трассы по прямой потребуется потратить два часа, время пути можно сократить вдвое, если объехать пробку через Шахты.
Согласно данным «Яндекс Карты», причиной затора стали дорожные работы.