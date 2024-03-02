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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте

Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте

2 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI
Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовались 30-километровые заторы

В Ростовской области движение на 30 километрах трассы М-4 «Дон» остановилось из-за дорожных работ, сведения об этом появились на «Яндекс Карты».

Вечером субботы, 2 марта, автомобилисты стали сообщать о пробках, скопившихся на трассе М-4 «Дон» как в северном, так и в южном направлении.

Первый затор образовался на участке трассы с 951-го километра до 939-го километра М-4 в северном направлении в районе Лиховской. На проезд 12-километровой пробки придется потратить 56 минут, альтернативных объездов нет.

Пробка у ЛиховскойПробка у Лиховской
Пробка у Лиховской
Фото: Яндекс Карты

Вторая пробка собралась на участке под Шахтами, растянувшись на 17,4 километра с 992-го по 1010-й километры в южном направлении. На проезд трассы по прямой потребуется потратить два часа, время пути можно сократить вдвое, если объехать пробку через Шахты.

Пробка у ШахтПробка у Шахт
Пробка у Шахт
Фото: Яндекс Карты

Согласно данным «Яндекс Карты», причиной затора стали дорожные работы.

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Ранее на трассе М-4 собралась пробка из десятков грузовиков.

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