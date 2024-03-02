Ростовчан предупредили о снегопаде и резком похолодании в марте

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В субботу и воскресенье, 2 и 3 марта, температура составит около +7 градусов. Будет облачная погода с порывами ветра до 7 метров в секунду.
С понедельника по среду столбики термометров покажут +8 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. По ночам температура будет опускаться до -1 градуса.
В четверг, 7 марта, днем похолодает до +5 градусов, а на следующий день температура составит +3 градуса. Ночью будут заморозки до -2 градусов, а также выпадет снег.
Ранее снег и ледяной дождь оставляли без электричества восемь районов Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.