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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Ростовчан предупредили о снегопаде и резком похолодании в марте

Ростовчан предупредили о снегопаде и резком похолодании в марте

2 марта 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидается похолодание и может выпасть снег, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 марта, температура составит около +7 градусов. Будет облачная погода с порывами ветра до 7 метров в секунду.

С понедельника по среду столбики термометров покажут +8 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. По ночам температура будет опускаться до -1 градуса.

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В четверг, 7 марта, днем похолодает до +5 градусов, а на следующий день температура составит +3 градуса. Ночью будут заморозки до -2 градусов, а также выпадет снег.

Ранее снег и ледяной дождь оставляли без электричества восемь районов Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Снегопад#Синоптики#Похолодание
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