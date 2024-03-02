Ростовская область закупит восемь новых электричек в 2024 году

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В своем Telegram-канале губернатор Ростовской области объявил, что власти обсудили вопросы и задачи по развитию общественного транспорта.
По словам Василия Голубева, уже в 2024 году парки общественного транспорта ждет масштабное обновление. Власти планируют закупить 181 новый автобус, а также приобрести восемь электричек — это вдвое больше, чем приобрели в 2023 году.
Напомним, донские электрички являются одним из самых комфортных и быстрых способов перемещения между городами и районами Ростовской области. Совсем недавно в рамках улучшения железнодорожного сообщения между Ростовом и Таганрогом приняли решение добавить две новых остановки. Изменения маршрутов начали действовать с 19 февраля.