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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Ростовская область закупит восемь новых электричек в 2024 году

Ростовская область закупит восемь новых электричек в 2024 году

2 марта 2024, 12:48
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовская область закупит восемь новых электричек в 2024 году
В Ростовской области планируют приобрести восемь новых электричек в 2024 году, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В своем Telegram-канале губернатор Ростовской области объявил, что власти обсудили вопросы и задачи по развитию общественного транспорта.

По словам Василия Голубева, уже в 2024 году парки общественного транспорта ждет масштабное обновление. Власти планируют закупить 181 новый автобус, а также приобрести восемь электричек — это вдвое больше, чем приобрели в 2023 году.

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Напомним, донские электрички являются одним из самых комфортных и быстрых способов перемещения между городами и районами Ростовской области. Совсем недавно в рамках улучшения железнодорожного сообщения между Ростовом и Таганрогом приняли решение добавить две новых остановки. Изменения маршрутов начали действовать с 19 февраля.

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