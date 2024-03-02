Снижение беспошлинного порога на зарубежные товары негативно отразится на покупателях

Опрос показал, что 62% россиян считают, что им доступны не все товары, наибольшая нехватка ощущается в категориях: аксессуары и комплектующие для гаджетов и авто (32%), бытовая техника и электроника (27%), а также обувь, одежда, аксессуары (20%). Эксперты считают, что это вынуждает граждан обращаться за дешевыми товарами к зарубежным продавцам на российских маркетплейсах.