Снижение беспошлинного порога на зарубежные товары негативно отразится на покупателях

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Опрос показал, что 62% россиян считают, что им доступны не все товары, наибольшая нехватка ощущается в категориях: аксессуары и комплектующие для гаджетов и авто (32%), бытовая техника и электроника (27%), а также обувь, одежда, аксессуары (20%). Эксперты считают, что это вынуждает граждан обращаться за дешевыми товарами к зарубежным продавцам на российских маркетплейсах.
68% опрошенных поддержали тезис, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать россиян после ухода западных брендов и сервисов. Среди тех, кто использует маркетплейсы для доставки товаров из-за границы, показатель составил 77%.
По мнению 38% опрошенных, снижение порога до 200 евро ухудшит положение российских покупателей.
Почти половина пользователей заказывают на маркетплейсах товары из-за рубежа. При этом 14% россиян приобретали из-за границы товары стоимостью выше 20 тысяч рублей (эквивалент 200 евро). Чаще всего это бытовая техника и электроника. Следом по популярности идут аксессуары и комплектующие для гаджетов для авто.
31% россиян отметили, что доступность привычных товаров снизилась за последние два года. Для того, чтобы компенсировать это, 32% опрошенных покупают те товары, которые есть в наличии «здесь и сейчас», 29% пользуются сервисами и маркетплейсами с доставкой товаров из-за границы, 25% ищут аналоги в других регионах РФ.
При снижении порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро 32% россиян, которые делали дорогостоящие покупки, станут заказывать меньше, а 26% и вовсе откажутся от таких покупок. В связи с этим большинство экспертов считает, что снижать порог беспошлинного ввоза товаров сейчас несвоевременно.
Представители бизнеса также акцентируют внимание на том, что снижение порога беспошлинного ввоза до 200 евро приведет к снижению количества заказов россиян, за которым последует сокращение штата сотрудников и, соответственно, снижение налоговых отчислений в бюджет.