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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске

Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске

2 марта 2024, 16:08
Фото: Яндекс Карты
Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске
В Новочеркасске аварийный кирпичный забор рухнул, повредив припаркованные автомобили, об этом рассказали местные СМИ.

Портал Tuzlovgrad объявил, что в субботу, 2 марта, около 15.00 мск на проспекте Платовском, 43 рядом с Вознесенским собором и ТЦ «Арбат» рухнул аварийный кирпичный забор. Кирпичи обрушились прямо на парковочные места, где находились несколько автомобилей.

Фото: tuzlovgrad.ru

Кирпичи завалили «ВАЗ-2112», Renault Duster и Lada Vesta. На фото, которым поделилось издание видно, что фрагменты кладки смяли капоты машин и повредили лобовые стекла. На парковке на тот момент не было ни водителей, ни пассажиров, а потому никто не пострадал.

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Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал, кто виновен в падении балконов жилых домов в Ростове-на-Дону.

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