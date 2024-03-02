Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Портал Tuzlovgrad объявил, что в субботу, 2 марта, около 15.00 мск на проспекте Платовском, 43 рядом с Вознесенским собором и ТЦ «Арбат» рухнул аварийный кирпичный забор. Кирпичи обрушились прямо на парковочные места, где находились несколько автомобилей.
Кирпичи завалили «ВАЗ-2112», Renault Duster и Lada Vesta. На фото, которым поделилось издание видно, что фрагменты кладки смяли капоты машин и повредили лобовые стекла. На парковке на тот момент не было ни водителей, ни пассажиров, а потому никто не пострадал.
Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал, кто виновен в падении балконов жилых домов в Ростове-на-Дону.