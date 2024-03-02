Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске

Кирпичи завалили «ВАЗ-2112», Renault Duster и Lada Vesta. На фото, которым поделилось издание видно, что фрагменты кладки смяли капоты машин и повредили лобовые стекла. На парковке на тот момент не было ни водителей, ни пассажиров, а потому никто не пострадал.