В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В субботу, 2 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на водителей рассказал, что на северо-западном въезде в Ростов со стороны дороги 60К-9 установили новую камеру, штрафующую непристегнутых автомобилистов.
Комплекс фотовидеофиксации появился на въезде в Ленинакан из Красного Крыма на развязке дороги 60К-9 с торговым проспектом.
По словам автомобилистов, им уже начали приходить первые штрафы за нарушение ПДД — камера появилась на въезде около месяца назад.
«Люди, может просто начать пристегиваться и не думать об этих камерах. Это ведь не сложно совсем», «Ну, и зачем вы это выложили? Пусть себе стоит и штрафует[прим. редакции — нарушителей]», — прокомментировали ростовчане, добавив, что пристегнутый ремень — та мера безопасности, которая может спасти жизнь.