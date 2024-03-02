В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте

«Люди, может просто начать пристегиваться и не думать об этих камерах. Это ведь не сложно совсем», «Ну, и зачем вы это выложили? Пусть себе стоит и штрафует[прим. редакции — нарушителей]», — прокомментировали ростовчане, добавив, что пристегнутый ремень — та мера безопасности, которая может спасти жизнь.