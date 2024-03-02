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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте

В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте

2 марта 2024, 09:26
Фото: 1MI
В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте

В Ростове в Ленинакане установили камеру, штрафующую непристегнутых водителей

В Ростове на въезде в Ленинакан установили новую камеру, штрафующую за непристегнутый ремень, об этом сообщили автомобилисты.

В субботу, 2 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на водителей рассказал, что на северо-западном въезде в Ростов со стороны дороги 60К-9 установили новую камеру, штрафующую непристегнутых автомобилистов.

Комплекс фотовидеофиксации появился на въезде в Ленинакан из Красного Крыма на развязке дороги 60К-9 с торговым проспектом.

Штрафующую за непристегнутый ремень камеру установили у «Меги» под Ростовом
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По словам автомобилистов, им уже начали приходить первые штрафы за нарушение ПДД — камера появилась на въезде около месяца назад.

Схема размещения новой камеры в РостовеСхема размещения новой камеры в Ростове
Схема размещения новой камеры в Ростове
Фото: Яндекс Карты

«Люди, может просто начать пристегиваться и не думать об этих камерах. Это ведь не сложно совсем», «Ну, и зачем вы это выложили? Пусть себе стоит и штрафует[прим. редакции — нарушителей]», — прокомментировали ростовчане, добавив, что пристегнутый ремень — та мера безопасности, которая может спасти жизнь.

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