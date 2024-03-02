В Ростове утвердили проект новой дороги в Александровке

В проекте указано, что расчетная скорость движения по дороге составит 30 километров в час, сама дорога будет двухполосной, кроме того, в проекте предусмотрели велодорожки по обочине шириной от одного до двух ветров. Общая протяженность дороги составит 1527,5 метра (1,5 километра).