В Ростове утвердили проект новой дороги в Александровке

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В пятницу, 1 марта, появилось постановление об утверждении документации по планировке территорий в Пролетарском районе Ростова для размещения автодороги, которая пройдет от улицы Вересаева до купального и спортивного бассейна на 100 посещений, запланированного к постройке в районе проспекта 40-летия Победы, 69/9. Документацию подготовило ООО «Специализированный застройщик „Галактика“».
Согласно документам, линейный объект будет занимать площадь примерно 6,1 гектара. В проекте указано, что проезд грузового транзитного транспорта по дороге не предусмотрен, зато интенсивность движения легкового транспорта по объекту составит от 3050 автомобилей в сутки.
В проекте указано, что расчетная скорость движения по дороге составит 30 километров в час, сама дорога будет двухполосной, кроме того, в проекте предусмотрели велодорожки по обочине шириной от одного до двух ветров. Общая протяженность дороги составит 1527,5 метра (1,5 километра).
Сроки реализации проекта в документах указаны не были.
Ранее власти Ростова назвали улицы, которые остро нуждаются в дорожном ремонте.