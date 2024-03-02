В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав

Целью мероприятий назвали профилактику ПДД и недопущение управления автомобилями гражданами, которые находятся в состоянии опьянения и не имеют, либо лишены водительских прав. Кроме того, инспекторы будут следить за тем, чтобы автомобилисты не выезжали на встречную полосу, не нарушали правила проезда пешеходных переходов, не превышали скорость и не допускали других нарушений. Также будут проверять факты нарушения ПДД пешеходами.