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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав

В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав

2 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI
В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав

Инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки донских автомобилистов 2 и 3 марта

В Ростовской области на выходных 2 и 3 марта на донских дорогах устроят облавы на нарушителей ПДД, об этом сообщили в Волгодонском управлении ГИБДД.

Представители ГИБДД объявили, что с 1 по 3 марта 2024 года на дорогах Ростовской области пройдут рейды «Безопасные выходные».

Целью мероприятий назвали профилактику ПДД и недопущение управления автомобилями гражданами, которые находятся в состоянии опьянения и не имеют, либо лишены водительских прав. Кроме того, инспекторы будут следить за тем, чтобы автомобилисты не выезжали на встречную полосу, не нарушали правила проезда пешеходных переходов, не превышали скорость и не допускали других нарушений. Также будут проверять факты нарушения ПДД пешеходами.

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Участникам движения напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и помнить о том, что от действий автомобилистов и пешеходов зависят жизни и здоровье окружающих.

Ранее несовершеннолетний водитель попал в ДТП, в котором погибла его 15-летняя возлюбленная.

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