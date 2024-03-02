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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

В Ростовской области построят 10 плавучих причалов для приема судов

В Ростовской области построят 10 плавучих причалов для приема судов

2 марта 2024, 13:21
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области построят 10 плавучих причалов для приема судов
В Ростовской области планируют построить 10 плавучих причалов для приема пассажирских судов, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В субботу, 2 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что власти региона планируют и дальше развивать перевозки пассажиров общественного транспорта, используя возможности как федерального, так и областного бюджетов.

Так власти ранее сообщали, что уже этой весной, в конце марта — начале апреля, начнут работать первые водные маршруты. Перевозку пассажиров будет осуществлять с помощью судов «Валдай» и «Метеор», в планах создать маршруты до Кубани и Крыма.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что для развития водных перевозок предстоит смонтировать еще 10 плавучих причалов, аналогичных тому, что появился в Таганроге. Работы будут идти поэтапно, однако сроки реализации, места и порядок размещения причалов пока неизвестны.

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