В Ростовской области построят 10 плавучих причалов для приема судов

Так власти ранее сообщали, что уже этой весной, в конце марта — начале апреля, начнут работать первые водные маршруты. Перевозку пассажиров будет осуществлять с помощью судов «Валдай» и «Метеор», в планах создать маршруты до Кубани и Крыма.