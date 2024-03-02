В Ростовской области построят 10 плавучих причалов для приема судов

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
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Updated Сегодня, 13:23
В субботу, 2 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что власти региона планируют и дальше развивать перевозки пассажиров общественного транспорта, используя возможности как федерального, так и областного бюджетов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что для развития водных перевозок предстоит смонтировать еще 10 плавучих причалов, аналогичных тому, что появился в Таганроге. Работы будут идти поэтапно, однако сроки реализации, места и порядок размещения причалов пока неизвестны.