В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни

Первый завод стоимостью 360 миллионов рублей имеет производительность 15 тысяч литров, существует на рынке больше 10 лет и поставляет свою продукцию в 200 торговых точек. Собственник утверждает, что при дооснащении завод может заниматься и производством безалкогольной продукции.