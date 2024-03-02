В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Напомним, в январе редакция RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области выставили на продажу пивоваренный завод стоимостью 350 миллионов рублей.
В настоящий момент в Ростовской области, согласно сервисам объявлений, в продаже находятся сразу два пивоваренных предприятия — пивной завод и небольшая пивоварня в Ростове.
Первый завод стоимостью 360 миллионов рублей имеет производительность 15 тысяч литров, существует на рынке больше 10 лет и поставляет свою продукцию в 200 торговых точек. Собственник утверждает, что при дооснащении завод может заниматься и производством безалкогольной продукции.
Второе производство в разы уступает в цене первому. Небольшая пивоварня, зарегистрированная в Ростове, стоит всего 8,5 миллиона рублей. По словам владельцев, компания имеет разрешение на производство пива, пивных напитков, сидров и медовухи, а также собственный магазин для реализации продукции.
«Варочное оборудование позволяет производить 700 литров сусла в день», — сказано в объявлении.
Оба продавца указали разные причины продажи бизнеса, по их словам, они отказываются от предприятий либо из-за переезда, либо из-за того, что актив является непрофильным, и на развитие пивоварни просто не хватает времени.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Ростовской области выпили более 130 миллионов литров пива за год.