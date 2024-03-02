В Ростовской области увеличилось число брошенных сельхозземель

Портал «Interfax — Юг и Северный Кавказ» со ссылкой на директора ООО «Донэкоцентра» Виктора Повх объявил, что Ростовская область столкнулась с проблемой нехватки карт со схемами землепользования. По словам директора «Донэкоцентра», подобные карты рисуют на местах от руки, что не позволяет создать единую систему распоряжения землей. Решить проблему способны спутниковые снимки, которые можно использовать для картирования Ростовской области и ее ландшафта.