В Ростовской области увеличилось число брошенных сельхозземель

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Портал «Interfax — Юг и Северный Кавказ» со ссылкой на директора ООО «Донэкоцентра» Виктора Повх объявил, что Ростовская область столкнулась с проблемой нехватки карт со схемами землепользования. По словам директора «Донэкоцентра», подобные карты рисуют на местах от руки, что не позволяет создать единую систему распоряжения землей. Решить проблему способны спутниковые снимки, которые можно использовать для картирования Ростовской области и ее ландшафта.
По словам специалистов, в настоящий момент проблематично найти информацию по видам угодий, а съемка из космоса позволила бы понять, где зарастает пашня, а где наоборот нелегально используют сельхозугодья. Кроме того, это позволило бы обнаружить брошенные фермерами участки.
Руководитель Ростовстата Марина Самойлова уточнила, что переписи сельхозземель в 2016 и 2021 году показывают минимальные отклонения.
«Но по отдельным районам[прим. редакции — Ростовской области] мы видим, что процент неиспользования растет», — уточняет Марина Самойлова, добавив, что точных результатов исследования земель удалось бы добиться также с помощью беспилотников.
Кроме того, представители Ростовстата объявили, что уже в 2027 году планируется провести очередную сельскохозяйственную перепись.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируют разработать схему охотничьих угодий.