В Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В субботу, 2 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в рамках улучшения работы общественного транспорта планируется ввести безналичную оплату проезда во всех видах общественного транспорта. Кроме того, в первом полугодии 2024 года власти планируют перейти на электронный учет бесплатного проезда сирот и соцработников.
Василий Голубев добавил, что власти планируют обеспечить переход к бесшовным перевозкам и внедрить единую пересадочную карту в системе «Городская электричка — Автобус». По мнению властей, эти шаги позволят улучшить транспортное обслуживание населения Ростовской области.
В комментариях под публикацией губернатора дончане также опубликовали свои предложения по улучшению общественного транспорта региона, так жители Ростовской области попросили власти рассмотреть вопрос введения бесплатного проезда для детей-инвалидов, детей многодетных семей, а также льгот для пенсионеров, вынужденных ездить на лечение в Ростов из удаленных населенных пунктов.
Ранее власти объявили, когда подготовят схемы автобусных маршрутов для Центрального областного автовокзала Ростова.