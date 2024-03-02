В Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте

В комментариях под публикацией губернатора дончане также опубликовали свои предложения по улучшению общественного транспорта региона, так жители Ростовской области попросили власти рассмотреть вопрос введения бесплатного проезда для детей-инвалидов, детей многодетных семей, а также льгот для пенсионеров, вынужденных ездить на лечение в Ростов из удаленных населенных пунктов.