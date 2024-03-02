rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

В Ростовской области введут безналичный расчет во всех видах транспорта

В Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте

2 марта 2024, 17:39
Фото: 1MI
В Ростовской области введут безналичный расчет во всех видах транспорта
В Ростовской области планируют ввести систему безналичного расчета и ввести электронный учет для льготников, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В субботу, 2 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в рамках улучшения работы общественного транспорта планируется ввести безналичную оплату проезда во всех видах общественного транспорта. Кроме того, в первом полугодии 2024 года власти планируют перейти на электронный учет бесплатного проезда сирот и соцработников.

Василий Голубев добавил, что власти планируют обеспечить переход к бесшовным перевозкам и внедрить единую пересадочную карту в системе «Городская электричка — Автобус». По мнению властей, эти шаги позволят улучшить транспортное обслуживание населения Ростовской области.

В Азове водитель автобуса №4 спрятал терминал безналичной оплаты под кепкой
Узнать подробнее

В комментариях под публикацией губернатора дончане также опубликовали свои предложения по улучшению общественного транспорта региона, так жители Ростовской области попросили власти рассмотреть вопрос введения бесплатного проезда для детей-инвалидов, детей многодетных семей, а также льгот для пенсионеров, вынужденных ездить на лечение в Ростов из удаленных населенных пунктов.

Ранее власти объявили, когда подготовят схемы автобусных маршрутов для Центрального областного автовокзала Ростова.

Читайте также:
Терминалами безналичной оплаты оснастят все автобусы в Ростовской области до 1 маяСистему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 годуБезналичную оплату для всех межмуниципальных маршрутов в Ростове введут до 2024 года
#Общество#Город#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Лечение#Автобус#Транспорт#Электричка#Проезд#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Василий Голубев#Многодетные семьи#Городская электричка#Льготники#Пенсионеры#Происшествия#Автобусные маршруты
Подпишитесь
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
Сегодня, 15:52
В тоске по сказке: дончане стали чаще покупать фэнтези с рук
Сегодня, 14:32
В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте
Сегодня, 09:26
В Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав
Сегодня, 09:04
Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным
Сегодня, 08:41
Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта
Сегодня, 08:03