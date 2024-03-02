В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»

Минприроды Ростовской области призывает дончан принять участие в переписи и помочь Союзу охраны птиц России собрать данные о популяции воробьев. Для этого дончан просят быть внимательными во время прогулок, если они заметят воробьев — дончан просят фотографировать, считать птиц и запоминать координаты, где были обнаружены воробьи. Также их просят отмечать — были ли рядом кормушки для птиц, густые кусты газоны или другие укрытия, где могли бы прятаться воробьи. Собранные данные необходимо отправить на портал «Воробьи на кустах», заполнив анкету участника до 12 марта.