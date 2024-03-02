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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»

В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»

2 марта 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
В Ростовской области для составления прогнозов погоды могут начать использовать данные российских спутников, а на М-4 водители стоят в пробках, пока дончане готовятся искать и считать воробьев.
Сюжет
Санкции

Считают воробьев

В Ростовской области с 4 по 10 марта планируют провести Всероссийскую перепись воробьев.

Фото: Минприроды Ростовской области

Минприроды Ростовской области призывает дончан принять участие в переписи и помочь Союзу охраны птиц России собрать данные о популяции воробьев. Для этого дончан просят быть внимательными во время прогулок, если они заметят воробьев — дончан просят фотографировать, считать птиц и запоминать координаты, где были обнаружены воробьи. Также их просят отмечать — были ли рядом кормушки для птиц, густые кусты газоны или другие укрытия, где могли бы прятаться воробьи. Собранные данные необходимо отправить на портал «Воробьи на кустах», заполнив анкету участника до 12 марта.

После сбора данных авторы акции обещают составить рейтинг регионов, принимавших участие в переписи воробьев, а также выпустить электронные сертификаты с личной статистикой участников.

Минуту едем, 20 минут стоим

Согласно данным «Яндекс Карты», движение на 30 километрах трассы М-4 «Дон» в Ростовской области парализовано из-за дорожных работ.

По данным навигаторов, крупные заторы возникли возле Лиховской и Шахт, растянувшись на десятки километров.

Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте
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Даже спустя час сохраняются пробки на участках с 939-го по 951-й километры в направлении Москвы и с 992-го по 1010-й километры в направлении Ростова. На проезд каждого из участков потребуется потратить от одного до двух часов, несмотря на сокращение транспортного потока в выходной день.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными в районе дорожных работ, а также учитывать ситуацию на М-4 при расчете времени в пути.

Наблюдения за погодой

Главной новостью дня стало то, что российские гидрометцентры, в том числе ростовский, откажутся от использования данных с западных спутников для составления прогнозов.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал порталу «Новые известия», что из-за введения санкций Россия оказалась отрезана от доступа к данным EUMETSAT. И хотя часть стран делилась с Россией значимой информацией о климате и атмосферных явлениях, постепенно поток информации стал сокращаться.

Метеорологическая станцияМетеорологическая станция
Метеорологическая станция
Фото: 1MI

По словам Шумакова, уже в 2024 году синоптики могут начать использовать данные со спутника «Метеор-М» №2-4, а также обмениваться информацией с зарубежными метеорологическими службами, например, теми, что находятся в Индии и Китае. Кроме того, планируется опираться на данные наземных служб метеонаблюдения при составлении как краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов.

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