В Таганроге с молотка продают имущество завода «Прибой» за 11,9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
На портале «РАД» появилась информация, что уже 15 марта в Ростовской области пройдут торги по реализации имущества АО «ТЗ „Прибой“.
Согласно данным торгов, продается земельный участок производственного назначения площадью 1,2 гектара с кадастровым номером 61:58:0002515:51. На территории участка находится корпус №16, который использовался в качестве склада цемента. По словам организаторов торгов, участок обнесен оградой протяженностью более 140 погонных метров. Стартовая цена лота составляет 11,96 миллиона рублей. Заявки от участников будут принимать до 11 марта 17.00 мск.
Напомним, завод «Прибой» открыли 30 лет назад, предприятие специализируется на производстве навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов.
Ранее заводу «Прибой» пришлось продать еще один корпус с кузнечным цехом. Причины продажи объектов недвижимости неизвестны.