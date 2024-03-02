В Таганроге с молотка продают имущество завода «Прибой» за 11,9 млн рублей

Согласно данным торгов, продается земельный участок производственного назначения площадью 1,2 гектара с кадастровым номером 61:58:0002515:51. На территории участка находится корпус №16, который использовался в качестве склада цемента. По словам организаторов торгов, участок обнесен оградой протяженностью более 140 погонных метров. Стартовая цена лота составляет 11,96 миллиона рублей. Заявки от участников будут принимать до 11 марта 17.00 мск.