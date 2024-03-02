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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В тоске по сказке: дончане стали чаще покупать фэнтези с рук

В тоске по сказке: дончане стали чаще покупать фэнтези с рук

2 марта 2024, 14:32
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В тоске по сказке: дончане стали чаще покупать фэнтези с рук

Жители Ростовской области стали чаще читать фэнтези и любовные романы

В Ростовской области увеличились продажи книг о Гарри Поттере и Ведьмаке, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на аналитиков «Авито» сообщила, что в 2023 году среди дончан выросла популярность книг о магии и приключениях. Чаще всего жители Ростовской области покупали с рук детективы Агаты Кристи (+83%), а также серию книг писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», приключенческие романы «Коты-воители», а также всемирно известный цикл романов «Властелин колец» и истории о мальчике, который выжил — цикл книг о Гарри Поттере.

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При этом, по словам экспертов, в Ростовской области существенно выросли продажи книг с рук, прирост составил 38% к показателям 2022 года. Вероятно, это связано с ростом цен на новые книги, а также популярностью старых изданий с определенным переводом у читателей.

Аналитики добавили, что в числе лидеров продаж в 2023 году оказались любовные романы Анны Джейн (+350%), а также «К себе нежно» Ольги Примаченко.

Ранее стало известно, как изменился спрос на новые книги и подержанную литературу.

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