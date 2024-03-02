В тоске по сказке: дончане стали чаще покупать фэнтези с рук

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Газета «Молот» со ссылкой на аналитиков «Авито» сообщила, что в 2023 году среди дончан выросла популярность книг о магии и приключениях. Чаще всего жители Ростовской области покупали с рук детективы Агаты Кристи (+83%), а также серию книг писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», приключенческие романы «Коты-воители», а также всемирно известный цикл романов «Властелин колец» и истории о мальчике, который выжил — цикл книг о Гарри Поттере.
При этом, по словам экспертов, в Ростовской области существенно выросли продажи книг с рук, прирост составил 38% к показателям 2022 года. Вероятно, это связано с ростом цен на новые книги, а также популярностью старых изданий с определенным переводом у читателей.
Аналитики добавили, что в числе лидеров продаж в 2023 году оказались любовные романы Анны Джейн (+350%), а также «К себе нежно» Ольги Примаченко.
Ранее стало известно, как изменился спрос на новые книги и подержанную литературу.