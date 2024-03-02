Впечатляющих размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Posted 2 марта 2024, 12:25
Published 2 марта 2024, 12:25
Modified 2 марта 2024, 12:27
Updated 2 марта 2024, 12:27
Он рассказал, что взял с собой спиннинг со специальной приманкой и ему улыбнулась удача. Он смог поймать большую щуку.
«Отлично погоняли щук. Было ветрено, но когда ловится, то это не имеет значения. Рыбу отпустил, приеду за ней снова», — заявил рыбак.
Пользователи в комментариях поздравили его с уловом и поблагодарили за подробный отчет.
«Отличное времяпровождение», — говорится в комментариях.
«Хорошая щука», — написали другие рыбаки.
Ранее стало известно, что в Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.