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Posted 2 марта 2024, 12:25

Published 2 марта 2024, 12:25

Modified 2 марта 2024, 12:27

Updated 2 марта 2024, 12:27

Впечатляющих размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Впечатляющих размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

2 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI.
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и смог поймать хороших размеров щуку, сообщил он в соцсетях.

Он рассказал, что взял с собой спиннинг со специальной приманкой и ему улыбнулась удача. Он смог поймать большую щуку.

«Отлично погоняли щук. Было ветрено, но когда ловится, то это не имеет значения. Рыбу отпустил, приеду за ней снова», — заявил рыбак.

Пользователи в комментариях поздравили его с уловом и поблагодарили за подробный отчет.

В Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта
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«Отличное времяпровождение», — говорится в комментариях.

«Хорошая щука», — написали другие рыбаки.

Ранее стало известно, что в Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Щука#Спиннинг
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