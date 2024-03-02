«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице

«Врачи может и хорошие, но эти очереди — ужас просто. В коридоре толпа», «В начале сидишь (стоишь в толпе) в очереди в №213 кабинет час, чтобы выдали бумажку на оплату, идёшь оплачивать и стоишь там в очереди, потом спускаешься и за платную услугу сидишь в очереди на УЗИ сердца 4 часа! […]Бесплатная запись на 4 месяца вперёд, попробуй дожить. К регистратуре и врачам вопросов нет, но организация процесса ужас», «Пришел первым, зашел примерно тридцатым. С очередностью никакого порядка», «На платной основе ждем в №214 кабинет[прим. редакции — своей очереди] 3 часа, и нас ещё не приняли», — пожаловались дончане в отзывах поликлиники кардиологии.