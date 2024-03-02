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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице

«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице

2 марта 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице

В Ростове жители жалуются на огромные очереди к кардиологам областной больницы

В Ростове жители сообщили об огромных очередях на прием к кардиологам РОКБ, жалоба появилась в Telegram-канале администрации города.

В субботу, 2 марта, одна из местных жителей опубликовала на канале администрации Ростова видео с колоссальными очередями в Областной больнице (РОКБ). На кадрах видно, как женщина идет по коридору поликлиники мимо десятков людей, заполнивших узкое пространство. Часть из них сидит, другие молча стоят и терпеливо ожидают своего приема у кабинетов врачей, при этом среди ожидающих можно заметить и детей, и пожилых людей.

По словам местной жительницы, видео снято в поликлинике кардиологии, которая находится на улице Благодатной, 170. Ростовчанка рассказала, что она пыталась рассказать о проблеме донскому Минздраву, но якобы была просто заблокирована.

Видео: Видео: Наталья Луценко / 1MI

«Прошу дать ответ по этой ситуации. Видео снято лично мной», — заявила Наталья Л.

«Кошмар… Даже лавочек нет для всех…», — прокомментировали увиденное ростовчане.

При этом, согласно открытым данным, ситуация с очередями является давней проблемой поликлиники кардиологии. В отзывах на «Яндекс. Картах» указано, что хотя в поликлинике работают отличные специалисты, в отдельных случаях время ожидания приема составляет до четырех часов.

«Врачи может и хорошие, но эти очереди — ужас просто. В коридоре толпа», «В начале сидишь (стоишь в толпе) в очереди в №213 кабинет час, чтобы выдали бумажку на оплату, идёшь оплачивать и стоишь там в очереди, потом спускаешься и за платную услугу сидишь в очереди на УЗИ сердца 4 часа! […]Бесплатная запись на 4 месяца вперёд, попробуй дожить. К регистратуре и врачам вопросов нет, но организация процесса ужас», «Пришел первым, зашел примерно тридцатым. С очередностью никакого порядка», «На платной основе ждем в №214 кабинет[прим. редакции — своей очереди] 3 часа, и нас ещё не приняли», — пожаловались дончане в отзывах поликлиники кардиологии.

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Обращаем внимание, официально ни власти, ни донской Минздрав ситуацию пока не комментировали. Данные уточняются.

Ранее ростовские врачи спасли недоношенную девочку весом 650 граммов.

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