«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В субботу, 2 марта, одна из местных жителей опубликовала на канале администрации Ростова видео с колоссальными очередями в Областной больнице (РОКБ). На кадрах видно, как женщина идет по коридору поликлиники мимо десятков людей, заполнивших узкое пространство. Часть из них сидит, другие молча стоят и терпеливо ожидают своего приема у кабинетов врачей, при этом среди ожидающих можно заметить и детей, и пожилых людей.
По словам местной жительницы, видео снято в поликлинике кардиологии, которая находится на улице Благодатной, 170. Ростовчанка рассказала, что она пыталась рассказать о проблеме донскому Минздраву, но якобы была просто заблокирована.
«Прошу дать ответ по этой ситуации. Видео снято лично мной», — заявила Наталья Л.
«Кошмар… Даже лавочек нет для всех…», — прокомментировали увиденное ростовчане.
При этом, согласно открытым данным, ситуация с очередями является давней проблемой поликлиники кардиологии. В отзывах на «Яндекс. Картах» указано, что хотя в поликлинике работают отличные специалисты, в отдельных случаях время ожидания приема составляет до четырех часов.
«Врачи может и хорошие, но эти очереди — ужас просто. В коридоре толпа», «В начале сидишь (стоишь в толпе) в очереди в №213 кабинет час, чтобы выдали бумажку на оплату, идёшь оплачивать и стоишь там в очереди, потом спускаешься и за платную услугу сидишь в очереди на УЗИ сердца 4 часа! […]Бесплатная запись на 4 месяца вперёд, попробуй дожить. К регистратуре и врачам вопросов нет, но организация процесса ужас», «Пришел первым, зашел примерно тридцатым. С очередностью никакого порядка», «На платной основе ждем в №214 кабинет[прим. редакции — своей очереди] 3 часа, и нас ещё не приняли», — пожаловались дончане в отзывах поликлиники кардиологии.
Обращаем внимание, официально ни власти, ни донской Минздрав ситуацию пока не комментировали. Данные уточняются.
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