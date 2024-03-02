Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта

Дончан призвали ходить на прогулки с 4 по 10 марта, считая на улицах встреченных воробьев. Птиц необходимо сфотографировать и запомнить координаты места, где были обнаружены птицы. Защитники птиц также просят обращать внимание на то, есть ли рядом кормушки птиц, густые кусты или другие укрытия для воробьев, например, ниши в стенах домов или открытые газоны. Эти данные необходимо опубликовать на сайте «Воробьи на кустах» до 12 марта.