Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта

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Published Сегодня, 08:03
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В субботу, 2 марта, сотрудники донского Минприроды предложили жителям Ростовской области принять участие во Всероссийской переписи воробьев, инициатором которой выступил Союз охраны птиц России.
Дончан призвали ходить на прогулки с 4 по 10 марта, считая на улицах встреченных воробьев. Птиц необходимо сфотографировать и запомнить координаты места, где были обнаружены птицы. Защитники птиц также просят обращать внимание на то, есть ли рядом кормушки птиц, густые кусты или другие укрытия для воробьев, например, ниши в стенах домов или открытые газоны. Эти данные необходимо опубликовать на сайте «Воробьи на кустах» до 12 марта.
После завершения переписи Союз охраны птиц обещает опубликовать рейтинг регионов, где проживает больше всего птиц, участников переписи и мест наблюдений. Жителей просят быть активными и также участвовать в переписи, сообщив, что наблюдатели могут стать владельцами электронных сертификатов с личной статистикой.
Целью акции назвали получение актуальной информации о численности популяции, чтобы не допустить сокращения числа воробьев.
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