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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта

Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта

2 марта 2024, 08:03
Фото: pxhere.com
Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта

В первую декаду марта в Ростовской области пройдет перепись воробьев

В Ростовской области в первую декаду марта пройдет Всероссийская перепись воробьев, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

В субботу, 2 марта, сотрудники донского Минприроды предложили жителям Ростовской области принять участие во Всероссийской переписи воробьев, инициатором которой выступил Союз охраны птиц России.

Дончан призвали ходить на прогулки с 4 по 10 марта, считая на улицах встреченных воробьев. Птиц необходимо сфотографировать и запомнить координаты места, где были обнаружены птицы. Защитники птиц также просят обращать внимание на то, есть ли рядом кормушки птиц, густые кусты или другие укрытия для воробьев, например, ниши в стенах домов или открытые газоны. Эти данные необходимо опубликовать на сайте «Воробьи на кустах» до 12 марта.

Фото: t.me/mpro161

После завершения переписи Союз охраны птиц обещает опубликовать рейтинг регионов, где проживает больше всего птиц, участников переписи и мест наблюдений. Жителей просят быть активными и также участвовать в переписи, сообщив, что наблюдатели могут стать владельцами электронных сертификатов с личной статистикой.

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Целью акции назвали получение актуальной информации о численности популяции, чтобы не допустить сокращения числа воробьев.

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