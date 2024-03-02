Жителям Ростовской области рассказали, как и когда отмечать Масленицу в 2024 году

Период с четверга по воскресенье называли «Широкой Масленицей», в четверг начинался разгуляй: устраивались кулачные бои, спортивные состязания, разжигали костры и прыгали через них. В пятницу уже тещи приходили в дома своей зятьев, в субботу замужние женщины принимали семью мужа в своем доме. Воскресенье завершало праздничную неделю традиционными кострами, на которых сжигали скоромную пищу и старые вещи, а пепел рассеивали над полями для богатого урожая. Кроме того, это воскресенье называют Прощеным, в этот день принято искренне просить прощения у своих родных и друзей, примиряясь с окружающими и забывая старые обиды.