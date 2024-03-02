Жителям Ростовской области рассказали, как и когда отмечать Масленицу в 2024 году

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, на днях стало известно, что из-за президентских выборов Масленицу решено перенести на период с 11 по 17 марта. По данным издания, уже сотни лет праздник отмечают за неделю до Великого поста, когда христианам приходится ограничивать себя в употреблении продуктов животного происхождения и очищать себя перед Пасхой. В 2024 году Великий пост будет продолжаться с 18 марта по 4 мая, а Пасха придется на 5 мая.
Эксперты рассказали, что в неделю Масленицы каждый день имеет особое значение. Так в понедельник христиане встречались с родственниками, обсуждали праздничные планы и начинали подготовку чучела Масленицы. Во вторник в древние времена проводили смотрины невест и сватались, а в среду зятья приходили к тещам на блины.
Период с четверга по воскресенье называли «Широкой Масленицей», в четверг начинался разгуляй: устраивались кулачные бои, спортивные состязания, разжигали костры и прыгали через них. В пятницу уже тещи приходили в дома своей зятьев, в субботу замужние женщины принимали семью мужа в своем доме. Воскресенье завершало праздничную неделю традиционными кострами, на которых сжигали скоромную пищу и старые вещи, а пепел рассеивали над полями для богатого урожая. Кроме того, это воскресенье называют Прощеным, в этот день принято искренне просить прощения у своих родных и друзей, примиряясь с окружающими и забывая старые обиды.
Дончанам рекомендуют в эти дни проводить больше времени со своими близкими, а верующим — готовиться к Великому посту.
Ученый-этнограф Сергей Максимов рассказал, что смысл праздничных гуляний и обильных застолий состоял в том, что предыдущие поколения надолго прощались с мирскими радостями и пытались «прогнать» зиму, надеясь, что ритуалы помогут получить богатый урожай и «задобрить» наступающую весну.