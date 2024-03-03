Актер Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Стихотворение про первый снег, которое зачитал актер, он сочинил еще в школе. Жигунов признался, что в юности часто писал стихи. Он перестал этим заниматься, когда на втором курсе института стал сниматься в кино.
Он также признался, что опыт написания стихов «трансформировался» в то, что он стал писать сценарии.
Жигунов рассказал, что в середине марта в Москве начнутся съемки фильма о шахтерской семье из Донецка. Авторы картины попытаются таким образом разобраться в причинах сегодняшнего конфликта на Украине. Причем первые серии будут о событиях, произошедших с 1918 по 1953 год.
Ранее актер Сергей Жигунов раскритиковал то, как стал выглядеть современный Ростов. По его словам, уже не осталось памятных ему мест.