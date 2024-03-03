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Updated Сегодня, 05:40

Актер Жигунов прочитал свой стих про снег на Центральном рынке Ростова

Актер Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова

3 марта 2024, 05:38
Фото: 1MI
Актер Жигунов прочитал свой стих про снег на Центральном рынке Ростова
Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов зачитал свое стихотворение на Центральном рынке Ростова, сообщает ИА «Дон 24».

Стихотворение про первый снег, которое зачитал актер, он сочинил еще в школе. Жигунов признался, что в юности часто писал стихи. Он перестал этим заниматься, когда на втором курсе института стал сниматься в кино.

Он также признался, что опыт написания стихов «трансформировался» в то, что он стал писать сценарии.

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Жигунов рассказал, что в середине марта в Москве начнутся съемки фильма о шахтерской семье из Донецка. Авторы картины попытаются таким образом разобраться в причинах сегодняшнего конфликта на Украине. Причем первые серии будут о событиях, произошедших с 1918 по 1953 год.

Ранее актер Сергей Жигунов раскритиковал то, как стал выглядеть современный Ростов. По его словам, уже не осталось памятных ему мест.

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