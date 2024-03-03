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Пешеход госпитализирован после столкновения с бетономешалкой в Ростове

Бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове

3 марта 2024, 17:30
Фото: ГИБДД Ростовской области
Пешеход госпитализирован после столкновения с бетономешалкой в Ростове
Пешеход госпитализирован после столкновения с бетономешалкой в Ростове, рассказали в ГИБДД.

Авария произошла утром 3 марта. Водитель бетономешалки двигался по проспекту Стачки в направлении улицы Пескова. В районе дома № 326/1 транспортное средство сбило 43-летнего перехода. Он переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения бетономешалки.

Пешеход смог выжить. Сейчас с травмами он находится в больнице.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в Ростове скончался 16-летний подросток, врезавшийся на «Мерседесе» в дерево. В аварии с ним также погибла несовершеннолетняя девушка. Еще двое молодых людей пострадали.

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