Бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Авария произошла утром 3 марта. Водитель бетономешалки двигался по проспекту Стачки в направлении улицы Пескова. В районе дома № 326/1 транспортное средство сбило 43-летнего перехода. Он переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения бетономешалки.
Пешеход смог выжить. Сейчас с травмами он находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее в Ростове скончался 16-летний подросток, врезавшийся на «Мерседесе» в дерево. В аварии с ним также погибла несовершеннолетняя девушка. Еще двое молодых людей пострадали.