Бьюти-услуги резко подорожали в Ростовской области. Рассказываем, почему

В топ самых популярных процедур в регионе вошел маникюр. Спрос на «ноготочки» вырос на 15% год к году. При этом стоимость услуги поднялась на 9%. Сейчас средний чек на маникюр сейчас составляет 1 190 рублей. Отмечается, что в топ-покупок ногтевых процедур входят маникюр с покрытием гель-лак и наращивание ногтей.