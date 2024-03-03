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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Средний чек в салонах красоты Ростовской области вырос на 7% за год

Бьюти-услуги резко подорожали в Ростовской области. Рассказываем, почему

3 марта 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Средний чек в салонах красоты Ростовской области вырос на 7% за год

Средний чек в салонах красоты Ростовской области вырос на 7% за год

Востребованность услуг бьюти-мастеров выросла на 9% за год в Ростовской области, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных страны).

По данным на январь 2024 года, средний чек в салонах красоты Ростовской области составлял 1 750 рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Несмотря на подорожание услуг продолжает расти и спрос на бьюти-услуги. За год услуги салонов красоты стали востребованными еще на 9%.

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В топ самых популярных процедур в регионе вошел маникюр. Спрос на «ноготочки» вырос на 15% год к году. При этом стоимость услуги поднялась на 9%. Сейчас средний чек на маникюр сейчас составляет 1 190 рублей. Отмечается, что в топ-покупок ногтевых процедур входят маникюр с покрытием гель-лак и наращивание ногтей.

«Несмотря на подорожание косметологической и смежной продукции, на рост числа частных мастеров-самозанятых, — салоны демонстрируют высокую адаптивность к меняющимся условиям. Они готовы экспериментировать с новыми форматами, расходными материалами для оказания услуг, в том числе с отечественными и новыми зарубежными марками взамен покинувших российский рынок, быстро принимают кадровые решения», — отмечают аналитики «Чек индекс».

Они заключают, что траты в салонах красоты растут вместе с развитием сферы и ее продвижением в социальных сетях. При этом в регионах бьюти-услуги куда более востребованы, чем в столице — об этом говорят данные о продажах.

Ранее сообщалось, что после Нового года ростовчане стали чаще обращаться к психологам и бьюти-мастерам.

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