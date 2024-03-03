Итоги недели: ростовчан пугают упавшие дроны, а ямы на М-4 будут убирать через суд

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:33
В прокуратуре сообщили, что обратились в суд с иском к «Автодору». Надзорное ведомство хочет заставить компанию провести ремонт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водители уже несколько месяцев жалуются на огромные ямы, провоцирующие ДТП и поломки машин.
В прокуратуре рассказали, что перед подачей иска провели проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Проверка подтвердила, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным стандартам. На ней много ям и выбоин, опасных для жизни и здоровья граждан. С начала прошлого года на трассе произошло 128 ДТП, связанных с повреждениями дорожного покрытия.
Надзорное ведомство считает, что «Автодор» ничего не делает для улучшения ситуации, а потому решать проблему нужно через суд.
В регионах Донбасса началось строительство железной дороги, которая должна связать Крым и Ростовскую область. Пути прокладывают вдоль Азовского моря. Сообщается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.
Предполагается, что новая дорога сократит путь из Ростова на полуостров на 200 километров. При этом строительство пока не затронуло Ростовскую область. Пока что прокладка путей идет в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР.
В Ростове около полудня 28 февраля стало известно об эвакуации школы №54 на Шолохова. Детей и персонал вывели из здания учебного заведения. Позже туда прибыли полицейские, спасатели и минеры.
Губернатор Василий Голубев объяснил, что причиной эвакуации стал обнаруженный во дворе школы дрон. Минеры обследовали его и никаких взрывчатых веществ или предметов не обнаружили. Кто и как запустил дрон, не сообщается.
На следующий день, 29 февраля, на территории нового жилого комплекса в Александровке также нашли дрон. Он лежал прямо у подъезда одного из домов. На место выхвали полицию, спасателей и даже врачей. Однако этот инцидент власти официально не комментировали. Подробностей о том, был ли дрон опасен и как оказался во дворе многоэтажки, нет.