Итоги недели: ростовчан пугают упавшие дроны, а ямы на М-4 будут убирать через суд

На следующий день, 29 февраля, на территории нового жилого комплекса в Александровке также нашли дрон. Он лежал прямо у подъезда одного из домов. На место выхвали полицию, спасателей и даже врачей. Однако этот инцидент власти официально не комментировали. Подробностей о том, был ли дрон опасен и как оказался во дворе многоэтажки, нет.