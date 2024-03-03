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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Главные новости Ростовской области с 26 февраля по 3 марта.

Итоги недели: ростовчан пугают упавшие дроны, а ямы на М-4 будут убирать через суд

3 марта 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 26 февраля по 3 марта.
Прокуратура решила через суд добиваться ремонта трассы М-4, тем временем в Ростове дроны упали на территории школы и нового ЖК, а вдоль Азовского моря началось строительство железной дороги в Крым.

Борьба с ямами через суд

В прокуратуре сообщили, что обратились в суд с иском к «Автодору». Надзорное ведомство хочет заставить компанию провести ремонт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водители уже несколько месяцев жалуются на огромные ямы, провоцирующие ДТП и поломки машин.

В прокуратуре рассказали, что перед подачей иска провели проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Проверка подтвердила, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным стандартам. На ней много ям и выбоин, опасных для жизни и здоровья граждан. С начала прошлого года на трассе произошло 128 ДТП, связанных с повреждениями дорожного покрытия.

Надзорное ведомство считает, что «Автодор» ничего не делает для улучшения ситуации, а потому решать проблему нужно через суд.

«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
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Масштабное строительство

В регионах Донбасса началось строительство железной дороги, которая должна связать Крым и Ростовскую область. Пути прокладывают вдоль Азовского моря. Сообщается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

Предполагается, что новая дорога сократит путь из Ростова на полуостров на 200 километров. При этом строительство пока не затронуло Ростовскую область. Пока что прокладка путей идет в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР.

Началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростова в Крым
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Дроны в школе и во дворах

В Ростове около полудня 28 февраля стало известно об эвакуации школы №54 на Шолохова. Детей и персонал вывели из здания учебного заведения. Позже туда прибыли полицейские, спасатели и минеры.

Губернатор Василий Голубев объяснил, что причиной эвакуации стал обнаруженный во дворе школы дрон. Минеры обследовали его и никаких взрывчатых веществ или предметов не обнаружили. Кто и как запустил дрон, не сообщается.

На следующий день, 29 февраля, на территории нового жилого комплекса в Александровке также нашли дрон. Он лежал прямо у подъезда одного из домов. На место выхвали полицию, спасателей и даже врачей. Однако этот инцидент власти официально не комментировали. Подробностей о том, был ли дрон опасен и как оказался во дворе многоэтажки, нет.

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