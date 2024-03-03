Логвиненко посоветовал ростовчанке, потерявшей жилье, взять новые кредиты

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Администрация Ростова в воскресенье, 3 марта, организовала очередную встречу с собственниками обрушившейся аварийной пятиэтажки. Одна из жительниц дома рассказала, что сейчас должна тратиться и на ипотеку на квартиру, которой уже по факту нет, и на аренду жилья.
Алексей Логвиненко посоветовал женщине потратить компенсацию, полученную от властей, на погашение ипотеки. Женщина задалась вопросом, что в таком случае ей делать дальше.
«Новый [кредит] возьмете», — заключил градоначальник.
Также на встрече с жильцами ребенок из рухнувшего дома подарил Логвиненко «волшебную палочку». Мальчик надеется, что она точно поможет градоначальнику найти жилье для горожан.