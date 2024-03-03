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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Логвиненко на встрече с жильцами дома на Нариманова, 72/3 в Ростове

Логвиненко посоветовал ростовчанке, потерявшей жилье, взять новые кредиты

3 марта 2024, 13:38
Фото: rostovgazeta.ru
Логвиненко на встрече с жильцами дома на Нариманова, 72/3 в Ростове

Логвиненко посоветовал ростовчанке взять новые кредиты после обрушения дома

Жительница дома на Нариманова, 72/3 в Ростове пожаловалась, что должна тратить деньги на съемное жилье и на ипотеку в рухнувшем доме, вопрос поднимался на встрече властей и горожан.

Администрация Ростова в воскресенье, 3 марта, организовала очередную встречу с собственниками обрушившейся аварийной пятиэтажки. Одна из жительниц дома рассказала, что сейчас должна тратиться и на ипотеку на квартиру, которой уже по факту нет, и на аренду жилья.

Логвиненко на встрече с жильцами дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Видео: Telegram-канал Don Mash
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи
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Алексей Логвиненко посоветовал женщине потратить компенсацию, полученную от властей, на погашение ипотеки. Женщина задалась вопросом, что в таком случае ей делать дальше.

«Новый [кредит] возьмете», — заключил градоначальник.

Также на встрече с жильцами ребенок из рухнувшего дома подарил Логвиненко «волшебную палочку». Мальчик надеется, что она точно поможет градоначальнику найти жилье для горожан.

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