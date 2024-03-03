Логвиненко посоветовал ростовчанке, потерявшей жилье, взять новые кредиты

Администрация Ростова в воскресенье, 3 марта, организовала очередную встречу с собственниками обрушившейся аварийной пятиэтажки. Одна из жительниц дома рассказала, что сейчас должна тратиться и на ипотеку на квартиру, которой уже по факту нет, и на аренду жилья.